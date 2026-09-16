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Un peregrino de Ucrania denuncia a una pareja de lalinenses

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Una pareja de lalinenses fue denunciada por un peregrino de nacionalidad ucraniana y residente en España. Los dezanos hicieron lo propio con el caminante tras una disputa en la que el ucraniano aseguró que le habían escupido, agredido y trataron de atropellarlo, mientras que la pareja denuncia que el peregrino golpeó su coche y quiso sujetar el volante, acabando el turismo empotrado contra un pozo y con daños.

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