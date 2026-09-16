La nueva línea de alta tensión afecta a 62 nucleos rurales y 1.250 vecinos

El Concello de A Estrada mantendrá el próximo lunes, 21 de septiembre, dos reuniones con los vecinos afectados por el trazado previsto para la nueva Línea de Alta Tensión (LAT) que Unión Fenosa Distribución proyecta entre las subestaciones de A Estrada y Paizás, en Silleda. Los encuentros tienen como objetivo trasladar a los residentes la información disponible sobre el proyecto y asesorarlos ante el procedimiento de alegaciones actualmente abierto.

El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, confirmó la convocatoria de estas reuniones, en las que representantes municipales estarán acompañados por técnicos de Tysgal, empresa especializada contratada por el Concello para estudiar el proyecto y formular las alegaciones que se consideren oportunas.

Los encuentros tendrán lugar en los locales sociales de Cereixo, a las 18.00 horas, y Loimil, a las 20.30 horas. La elección de estas dos parroquias responde a su ubicación intermedia, con el objetivo de facilitar la asistencia de vecinos procedentes de las 14 parroquias estradenses afectadas. Además, se trata de dos de las zonas que concentran un mayor número de aldeas atravesadas por el tendido y donde en algunos casos el trazado discurre a escasa distancia de viviendas.

Durante las reuniones, los técnicos de Tysgal explicarán a los vecinos las características de la actuación y resolverán las dudas que puedan surgir. También pondrán a disposición de los particulares modelos de alegaciones para facilitar su participación en el procedimiento. Según la información trasladada por la empresa, los afectados dispondrán hasta el 20 de octubre para presentar sus posibles recursos.

El proyecto contempla una línea de alta tensión de 66 kV y 21,6 kilómetros de longitud, que conectaría la subestación de A Estrada con la de Paizás, en Silleda. La mayor parte del recorrido sería aéreo, con 87 apoyos metálicos de celosía, mientras que se plantean tres tramos subterráneos para las conexiones con las subestaciones y para el cruce de la N-525 y la Vía de la Plata, además de un tramo vinculado al cruce del Camiño de Santiago.

Parroquias y núcleos

En total, el trazado afectaría a 16 parroquias, 14 de ellas pertenecientes a A Estrada y dos a Silleda. Entre las zonas incluidas en el proyecto figuran San Paio da Estrada, con O Regueiro; A Somoza, con A Carballeira y Os Sureiros; y Agar, donde aparecen Pepe, A Pedreira, Penalobeira, Valiñas y O Outeiro.

También están afectados varios núcleos de Cereixo, como A Igrexa, Constenla, Os Piornos, Pernaviva y Mollarrabo, así como Curantes, con Curantes Novo, A Rocha y Cortes. La parroquia de Guimarei concentra una de las relaciones más amplias, con Soutiño, Campos, A Torrevella, Portacartas, Gudín, San Xiao, O Cogoludo, Xerlís, A Cruz, A Mañenza y A Portela.

El proyecto incluye además lugares de Lagartóns —O Outeiro, O Sabugueiro, Trasdomuro, Os Tatos, O Monte y O Mollarrabo— y Lamas, con O Carballal. En Loimil figuran Pardellas, Loimil, A Sobreira, Penaporrín, Riomao, Chenlos y Loimil do Carballo, mientras que en Orazo aparecen Vendexa y Barro.

La relación se completa con los núcleos de Ouzande, entre ellos O Redondo, O Formigueiro, As Cachopas, Alemparte y Penerada; Remesar, con O Rego; Rubín, con A Igrexa, A Veiga da Braña, O Bede, Berbigueira, Os Balseiros, O Barro y Pazos; y Tabeirós, donde figura el lugar de Sandán.

La documentación del proyecto señala de esta manera que la línea pasaría por 62 núcleos rurales, de los que 58 se encuentran en A Estrada. En el entorno de 500 metros del trazado viven unas 1.240 personas, además de la parte proporcional del núcleo urbano estradense, mientras que en el radio más próximo, de 200 metros, figuran 143 habitantes censados.

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Con estas dos reuniones, el Concello busca que los vecinos conozcan de primera mano el alcance de la actuación y dispongan de información y herramientas para presentar sus alegaciones antes de que finalice el plazo establecido.