Una motobomba tiene que llenar el nuevo depósito de agua para incendios en Dozón

El BNG pone de manifiesto «a falla de criterio e planificación da Xunta» en relación al cambio del depósito de agua en Sanguiñedo para suministro de los medios de extinción de incendios forestales. Según le indicaron los vecinos de la parroquia a este partido, el nuevo tanque no puede abastecerse del riachuelo que alimentaba la instalación anterior porque está construido en una cota superior. Por eso, «o camión motobomba ten que desprazarse ata a praia fluvial de Sanguiñedo, cargar auga e transportala ata o novo depósitoc, percorrendo un camiño de difícil acceso e con importante desnivel», explica el portavoz del partido, Miguel Ángel Docasar.

El partido explica que mientras la motobomba transporta agua a ese nuevo depósito, no está disponible en caso de declararse un incendio forestal en un municipio que, como quedó evidenciado en 2025, sigue sufriendo una lacra medioambiental y tiene la única parroquia de la provincia, Santa María, entre las de alta actividad incendiaria.

La formación nacionalista le exige a la Consellería de Medio Rural que solucione de inmediato este problema y que garantice que el depóstico «estea plenamente operativo o antes posible». Cabe recordar que en años anteriores, debido a sequías similares a la que estamos padeciendo, se produjeron grandes incendios forestales a mediados de octubre.