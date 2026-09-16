Medio ambiente
Una motobomba tiene que llenar el nuevo depósito de agua para incendios en Dozón
La Xunta construyó el tanque por encima de la cuota que abastecía la instalación anterior
Redacción
El BNG pone de manifiesto «a falla de criterio e planificación da Xunta» en relación al cambio del depósito de agua en Sanguiñedo para suministro de los medios de extinción de incendios forestales. Según le indicaron los vecinos de la parroquia a este partido, el nuevo tanque no puede abastecerse del riachuelo que alimentaba la instalación anterior porque está construido en una cota superior. Por eso, «o camión motobomba ten que desprazarse ata a praia fluvial de Sanguiñedo, cargar auga e transportala ata o novo depósitoc, percorrendo un camiño de difícil acceso e con importante desnivel», explica el portavoz del partido, Miguel Ángel Docasar.
El partido explica que mientras la motobomba transporta agua a ese nuevo depósito, no está disponible en caso de declararse un incendio forestal en un municipio que, como quedó evidenciado en 2025, sigue sufriendo una lacra medioambiental y tiene la única parroquia de la provincia, Santa María, entre las de alta actividad incendiaria.
La formación nacionalista le exige a la Consellería de Medio Rural que solucione de inmediato este problema y que garantice que el depóstico «estea plenamente operativo o antes posible». Cabe recordar que en años anteriores, debido a sequías similares a la que estamos padeciendo, se produjeron grandes incendios forestales a mediados de octubre.
- Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
- El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
- La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
- Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
- El joven ourensano Pablo Freire conquista su segunda medalla de oro consecutiva en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática
- Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
- Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
- Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria