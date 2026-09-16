Entrevista | Manuel Fernández López Presidente da cooperativa Xuncoga
«A industrialización conxunta do leite tiña que acometerse hai 25 anos»
«A comezos de novembro imos dispoñer da máquina granuladora para cubrir a demanda de moitas explotacións con robot»
A finais de agosto de 2025, Manuel Fernández, presidente da cooperativa Gandeiros do Deza, asumiu tamén a presidencia de Xuncoga, a única cooperativa de segundo grao da comarca. Xa ocupara este cargo entre 2018 e 2022, e agora fai balance deste primeiro ano que, en teoría, debería ser ecuador do mandato, xa que as presidencias son por dous anos.
Como lles está afectando á produción de pienso o cambio climático e o conflicto bélico entre Irán e Estados Unidos?
O certo é que imos mantendo o noso volume de produción, en torno a 1,1 millóns de toneladas, pese a que están pechando moitas explotacións por xubilación. Este primeiro ano foi tranquilo, pese á guerra non tivemos un encarecemento nin das materias primas nin do gasóleo, pero tamén é certo que en canto suba o combustible, vaise notar no resto. É certo que polo calor a produción baixou tanto na herba como no millo, así que é posible que teñamos que mercar alfalfa ou veza. A cooperativa adoita mercar este material en Castela e León, porque os portes saen máis baratos que dende o País Vasco ou dende Murcia. Onde si houbo novidades neste ano foi no prezo do leite en orixe, pois os gandeiros notaron unha baixada de entre seis e sete céntimos. Contamos que en decembro ou xaneiro mellore.
Agora que menciona o prezo en orixe, hai 20 anos, varias das cooperativas que integran Xuncoga puideron converterse en primeiros compradores do leite das súas granxas socias e facturárllela despois ás industrias. Cre que sería viable montar no Deza unha industria do leite?
Iso tiña que terse acometido hai 25 anos, cando xa funcionaba a fábrica de Larsa en Vilagarcía de Arousa, por exemplo. Na actualidade, Xuncoga non tén capacidade para facerlle fronte a grandes marcas como a propia Larsa, Peñasanta ou Central Lechera Asturiana, así que o que podemos facer as cooperativas é negociar o prezos coas industrias para ter polo menos unha estabilidade e garantías de recollida. Anos antes podías ter un contrato coa mesma industria por dous, tres ou incluso cinco anos, pero agora como moito as empresas comprométense a manterche o mesmo prezo por seis meses, que xa é algo.
Xuncoga púxose en marcha hai 25 anos, e sobra preguntarlle se cambiou moito a produción gandeira neste tempo. E neste tempo tamén xurdiron outros proxectos que de momento non viron a luz, como o supermercado Mercarrural ou a nave de recría de novillas, que se barallara cando era José Mouriño presidente. Poderían recuperarse?
A recría de novillas non pode retomarse na actualidade. Esa proposta formolouse cando eu era edil de Actividade Agraria en Lalín, e a Deputación cedera unha finca por 30 anos na parcela de Mouriscade, onde despois se fixo o novo laboratorio. Incluso, daquelas, xa había unha axuda concedida. Pero agora a situación é distinta: se antano moitas explotacións compraban gando fóra, agora cando constrúen os establos xa destinan unha zona para a recría. Na actualidade pode que haxa menos granxas, pero son máis grandes. En canto a Mercarrural (un proxecto que o propio Fernández quería impulsar no seu anterior mandato), está parado porque nos centramos na posta en marcha dunha máquina granuladora de pienso, seguramente a comezos de novembro. Ata a data nós só tiñamos fariña, pero moitas explotacións con robot precisan pienso granulado. Por iso, adquirimos esta máquina de segunda man, dunha fábrica que pechou. O investimento, entre o que custou e o que vale montala, roza os 500.000 euros.
Na fábrica traballan 9 persoas, entre os da propia fábrica e os transportistas. Sería posible recuperar aquel servizo de substitución gandeira, que tamén botara a andar na súa etapa como concelleiro?
O certo é que non sei se algunha das cooperativas integrantes de Xuncoga, como O Rodo, o mantén. O problema para ofrecer este servizo é atopar traballadores. No seu momento, como dis, houbo un convenio entre o Concello de Lalín e Xuncoga para ofrecerlles esta sustitución ós gandeiros de Lalín, de maneira que se lle cubrían os labores de muxido por enfermidade ou vacacións, por exemplo. Pero insisto, a dificultade non está no soldo que perciba esa man de obra, senón na dificultade de atopala. Na cooperativa, por exemplo, plantexámonos mercar unha picadora de millo, pero non atopamos xente que traballe con estas máquinas.
Ao comezo da entrevista, mencionaba que de momento non se lles encareceu o gasóleo nin as materias primas, pero que a colleita de millo e de herba é menor cá do ano pasado. Vostede, semanas despois de asumir a presidencia, reuniuse coas sociedades de caza para consensuar medidas de control do xabarín. Cómo foron os danos deste animal na presente campaña?
Os ataques foron desiguais segundo as zonas de cultivo. Eu penso que, en vez de declarar a emerxencia cinexética e poder cazar ata xullo do ano que vén, habería que adiantar a tempada de caza e poder abatir xa nos meses de primavera. O millo é unha materia prima que sae moi cara: se recolles 50.000 quilos por hectárea non está nada mal, pero se só recolles 20.000 vas ter os mesmos custos en, por exemplo, sulfato. E o millo, ademais, dá moito almidón, e de aí que non poida substituirse por outros cultivos como o xirasol.
Nestes tempos medrou a densidade de animais nas granxas, nalgúns sitios tamén as parcelas e as industrias leiteiras tamén se fusionan para ter máis capacidade. Podemos pensar que, a medio prazo, Xuncoga se fusione con Aira, a cooperativa de referencia en Lugo e que mantén vínculos con Silleda?
Esa fusión non está sobre a mesa, e ademais partimos de situacións distintas, porque Aira é unha cooperariva de primeiro grao dende 2017 e nós somos unha de segundo, é dicir, unha cooperativa de cooperativas.
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