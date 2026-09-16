Luisa Mendoza García, de Bodaño, cumple 103 años en Silleda

La Residencia de Maiores de Silleda celebró este martes el 103º cumpleaños de su interna más veterana: Luisa Mendoza García, natural de Bodaño (Vila de Cruces). Pese a sus problemas de movilidad, conserva una gran lucidez y es conocida entre trabajadores y compañeros por su sentido del humor y sus respuestas ingeniosas. Madre de ocho hijos, Luisa tiene doce nietos y cinco bisnietos, con los que compartió una comida para celebrar su aniversario. También recibió la felicitación de la concejala de Bienestar, Ángela Troitiño, y del personal del centro.