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Centenaria

Luisa Mendoza García, de Bodaño, cumple 103 años en Silleda

Luisa Mendoza García, de Bodaño, cumple 103 años en Silleda

Luisa Mendoza García, de Bodaño, cumple 103 años en Silleda

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La Residencia de Maiores de Silleda celebró este martes el 103º cumpleaños de su interna más veterana: Luisa Mendoza García, natural de Bodaño (Vila de Cruces). Pese a sus problemas de movilidad, conserva una gran lucidez y es conocida entre trabajadores y compañeros por su sentido del humor y sus respuestas ingeniosas. Madre de ocho hijos, Luisa tiene doce nietos y cinco bisnietos, con los que compartió una comida para celebrar su aniversario. También recibió la felicitación de la concejala de Bienestar, Ángela Troitiño, y del personal del centro.

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