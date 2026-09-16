Lalín dedica dos Aldeas de Nadal a la educación y a los oficios tradicionales

Lalín ampliará su parque temático navideño con dos nuevas propuestas que refuerzan la vertiente cultural y divulgativa de las Aldeas de Nadal. La edición 2026-2027 contará con diez poblados y sumará como principales novedades la Aldea da Educación y la Aldea dos Oficios. El proyecto sale a concurso por un importe de 139.500 euros, no obstante, gran parte de los fondos proceden de aportaciones de la administración autonómica. Existe una subvención de 60.989 euros de la Consellería de Emprego para la Aldea dos Oficios en dos anualidades para un proyecto con un coste de 67.760. En el caso de la Aldea da Educación el departamento dirigido por Román Rodríguez consigna 59.000 de los 71.740 euros del importe absoluto.

La Aldea da Educación se instalará en el aparcamiento del antiguo colegio Manuel Rivero, con lo que el recorrido navideño se extenderá a un nuevo punto del casco urbano. Su principal atractivo será la recreación de un aula de principios del siglo XX que acogerá una exposición con fondos del Museo Pedagóxico de Galicia. El objetivo es mostrar la evolución de la enseñanza en Galicia y acercar a los niños a cómo era la escuela en tiempos de sus abuelos, mientras los mayores podrán reconocer objetos vinculados a su propia infancia. La recreación incluirá pupitres antiguos, pizarra, ábacos, láminas, mapas, carteles de números y letras, estanterías y otros elementos propios de las aulas del siglo pasado. La construcción combinará estructura metálica, madera, suelo de castaño, aislamiento, doble acristalamiento, lucernarios e iluminación rústica. Además, una actriz interpretará a una maestra. A través de historias y anécdotas se explicarán las normas del sistema escolar de otras épocas y los cambios de la educación a lo largo del siglo XX. Los participantes podrán practicar la escritura con pluma y tinta y comparar útiles educativos históricos con los actuales. Habrá juegos rústicos, con columpio doble y balancín. Deberá esta montada el 1 de diciembre y estará instalada hasta el 7 de enero.

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La Aldea dos Oficios, que se situará en la Praza da Vila alrededor del palco de la música. Estará formada por cinco pequeñas casas dedicadas a otras tantas artesanías tradicionales: cuero, cestería, luthería, alfarería y textil. Cada construcción tendrá unas dimensiones aproximadas de 1,20 por 2 metros y 2,20 metros de altura, con dos ventanas, puerta y cubierta a dos aguas..La Casa do Coiro incorporará revestimientos, costuras y herramientas propias del trabajo del cuero; la Casa da Cestería utilizará trenzados tradicionales y piezas elaboradas con estas técnicas; y la Casa do Luthier recurrirá a instrumentos gallegos, desde bombos y panderetas hasta castañuelas, además de una chimenea inspirada en el ronco de una gaita. La Casa da Olería reproducirá formas y acabados vinculados al barro y tendrá una gran vasija como chimenea, mientras que la Casa do Textil tomará como referencia el Encaixe de Camariñas, presente en fachada, interiores y otros elementos ornamentales. Las piezas utilizadas serán de artesanía gallega. La actuación incluye también la transformación del palco de la música en un Templete Obradoiro y su el interior se dispondrán mesas, bancos y sillas de madera.