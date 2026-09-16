De una idea en la cabeza a un estudio creativo con sello propio desde A Estrada

Durante años acumuló formación e ideas. Estudió Producción Audiovisual y después Diseño Gráfico en A Coruña, y completó su preparación por su cuenta con conocimientos de marketing, publicidad y comunicación digital. Tras cinco años trabajando en este ámbito y después de quedarse sin empleo, Mónica Señoráns Trigo, ( decidió que era el momento de probar por su cuenta. Así nació Rabudarte, un estudio creativo desde A Estrada que apuesta por el diseño gráfico y el trato cercano.

Hay proyectos que nacen de una oportunidad y otros que llevan tiempo dando vueltas en la cabeza hasta encontrar el momento. Rabudarte pertenece al segundo grupo. Señoráns llevaba años pensando en poner en marcha algo, pero perder su empleo fue el último empujón. "Dixen, imos intentalo agora", explica. Su experiencia profesional había estado vinculada a la comunicación digital, con gestión de redes sociales, campañas de marketing y perfiles de empresas en Google, aunque reconoce que es el diseño gráfico, por su componente creativo, lo que más disfruta.

Rabudarte se define como un estudio creativo especializado en diseño gráfico. Branding, logotipos, cartelería, cartas y menús, materiales para eventos, flyers y otros elementos de comunicación forman parte de una oferta que busca ir más allá de la estética. "Non se trata só de facer algo estético, senón de facer algo que axude a que a marca destaque polos seus valores e fronte á súa competencia", resume.

"Non é o que contas, senón como o contas": a filosofía coa que crea Rabudarte ﻿

El contacto directo con el cliente es otra apuesta. Antes de comenzar establece las bases en una reunión y después plantea propuestas y revisiones para que el resultado sea fruto de un trabajo compartido. "Que me poidan ir guiando, dando feedback, ata que ao final esteamos as dúas partes contentas co traballo.", explica. En un cartel, este proceso puede prolongarse entre dos y tres semanas. Entre sus trabajos más recientes está el diseño del cartel de la Feira do Viño da Ulla «Pasabodeghas», que todavía no se ha presentado públicamente y se podrá ver próximamente.

La defensa del trabajo creativo adquiere importancia ante el avance de la inteligencia artificial en el diseño. Señoráns considera que puede ser una herramienta, pero no sustituye el conocimiento de una marca ni la capacidad de entender su historia y sus valores. "No é o que contas, senón como o contas", resume. A su juicio, la proliferación de imágenes generadas mediante IA puede hacer que carteles de fiestas diferentes terminen pareciéndose entre sí. Frente a esa uniformidad, reivindica una persona capaz de escuchar e interpretar. "Tiene que haber una mente humana detrás", defiende.

Rabudarte reivindica el diseño personalizado frente a la uniformidad que puede generar la inteligencia artificial

Trabajar desde A Estrada

Rabudarte no dispone todavía de un estudio físico y Señoráns compagina el lanzamiento del proyecto con trabajos puntuales como extras de camarera. Lejos de ocultar esa parte del proceso, quiere mostrarla en sus redes sociales. Frente a la imagen de éxito inmediato que suele proyectarse en internet, apuesta por enseñar las dificultades y el trabajo que hay detrás de emprender.

Trabajar desde A Estrada tampoco lo considera una limitación. Cree que puede jugar a su favor porque en un municipio donde no es habitual encontrar profesionales dedicados exclusivamente al diseño gráfico existe espacio para diferenciarse. Su perfil está especialmente vinculado a pequeños autónomos y empresas medianas, aunque no quiere cerrarse a ningún proyecto. "Todo proxecto que poida acoller, benvido", señala.

Porque para Señoráns el proceso creativo tiene una parte de intuición, pero también mucho trabajo. Entre la primera idea y el resultado final hay bocetos, pruebas, cambios y momentos de frustración. "É un proceso súper bonito, pero tamén ten un traballo detrás", explica. Cada proyecto, añade, lleva una parte de ella.

El propio nombre del proyecto resume una parte de la historia de su creadora. Rabudarte nace de la unión de "rabuda" y "arte". "Rabuda" era como le decían a Mónica de niña, una expresión popular para referirse a alguien tozudo, cabezudo o insistente: "Mónica, que rabuda eres". Ahora recupera aquella palabra, le da una vuelta y la convierte, con orgullo, en la identidad de su proyecto. Lo que entonces era una forma de describir su carácter se convierte hoy en una forma de reivindicar su manera de crear y de abrirse camino.