Galicia Ambiental actúa en Lalín y Silleda contra la hierba de la Pampa

Galicia Ambiental desarrolla este miércoles en Lalín y Silleda una actuación para frenar la expansión de la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana), especie exótica invasora cuya presencia está aumentando en la comarca de Deza. Una Unidad de Extracción Temprana de Invasoras (UETI) está retirando los penachos antes de que maduren y comiencen a liberar semillas, al tiempo que localiza y georreferencia las plantas existentes.

La intervención permitirá elaborar un mapa actualizado que será remitido a ambos concellos con vistas a abordar, a partir de enero, la eliminación de los ejemplares detectados, bien directamente por las administraciones municipales o mediante nuevas actuaciones en colaboración con Galicia Ambiental.

La situación presenta diferencias entre los dos municipios. Según la asociación, en Lalín se contabilizan ya cientos de plantas en espacios públicos, mientras que en Silleda la presencia en estas zonas es menor. Sin embargo, Galicia Ambiental advierte de que en este último municipio son numerosos los ejemplares plantados como ornamentales en propiedades privadas. En estos casos, la entidad entrega información a los propietarios sobre los riesgos asociados a la especie y ofrece su retirada gratuita.

La asociación explica que la actuación de estos días es fundamentalmente preventiva, ya que pretende impedir una nueva dispersión masiva de semillas. También se incluirán en el inventario plantas que fueron rozadas recientemente por maquinaria municipal en puntos como el entorno del Lalín Arena o un tramo de la Rolda Leste, donde quedaron partes de los ejemplares con penachos.

Seguimiento continuado

Galicia Ambiental considera que Deza se encuentra todavía en una fase en la que es posible contener con mayor facilidad la expansión de la Cortaderia. La organización pone como referencia zonas de las Rías Baixas y de la Costa Ártabra donde la proliferación alcanzó dimensiones que dificultan notablemente su erradicación. Por ello, señala la importancia de actuar ahora y mantener después un seguimiento continuado, especialmente al tratarse Lalín y Silleda de una zona de transición entre el litoral y el interior gallego.

A los efectos sobre la biodiversidad, la entidad añade posibles consecuencias para las personas alérgicas. En su comunicado, alude a un estudio preliminar dirigido desde el Servicio de Alergología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, según el cual la floración de la hierba de la Pampa podría prolongar hacia el verano y el otoño el periodo de exposición a pólenes de gramíneas.

Noticias relacionadas

La intervención se enmarca en el trabajo que Galicia Ambiental desarrolla dentro de LIFE Coop Cortaderia+, un proyecto que reúne a instituciones y organizaciones de regiones atlánticas de España, Portugal y el suroeste de Francia. Entre sus objetivos figura mejorar los métodos de control de esta invasora y crear un «territorio barrera» que ayude a proteger las zonas del interior.