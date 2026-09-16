Forno exige la recuperación de las líneas de bus y un plan de transporte

Los socialistas de Lalín reclamarán en pleno la mejora integral de la red de transporte público que afecta al municipio, a raíz de las últimas supresiones y cambios de frecuencias realizadas por la Xunta y ante «os problemas que continúan sufrindo estudantes, traballadores e usuarios dos servizos sanitarios».

Su portavoz, Alba Forno, que visitó la estación de buses de Lalín con el secretario de Política Municipal, Daniel Santalla, reclama la recuperación inmediata del autobús de las 16.00 horas entre Santiago y Lalín, utilizado especialmente por estudiantes para regresar después de las clases. Su desaparición obliga a muchos usuarios a esperar hasta las 18.00 horas para volver. Inciden también las quejas recibidas en los últimos días por la pérdida de la expedición para personal sanitario que salía de Lalín a las 6.25 horas hacia los hospitales de Santiago. Usuarios denuncian que tienen que utilizar un autobús procedente de Ourense que llega en ocasiones a Lalín con ocupación elevada y que ya trasladaron reclamaciones sin obtener solución.

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Además, el PSOE pide iniciar los estudios para poner en marcha su iniciativa Lalín 360, una red urbana y periurbana que conecte el centro de salud, centros educativos, instalaciones deportivas, estación y polígonos. La iniciativa incluye reclamar la adhesión de la Xunta al Abono Único de Transporte estatal y acelerar la reforma de la estación de autobuses.