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Financiación

Cerdedo Cotobade acude a un crédito de 853.000 euros para financiar obras

Se usará en la reforma del Pabellón de Tenorio y un vial provincial

Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade.

Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade. / FDV_Externas

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R. P.

Cerdedo Cotobade

El pleno del Concello de Cerdedo Cotobade aprobó una operación de financiación por importe de 853.427,23 euros destinada a garantizar la aportación municipal necesaria para la renovación y acondicionamiento integral del Pabellón Municipal de Tenorio y la mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-0407 Borela-Ponte Caldelas. La operación contó con los votos favorables del PP y con la abstención de los dos concejales del PSOE.

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que esta decisión permite "adiantar os prazos de execución e garantir que a parte municipal destes investimentos estea dispoñible cando sexa necesaria, aproveitando a solvencia económica do Concello".

La renovación y acondicionamiento integral del Pabellón Municipal de Tenorio supondrá una inversión total de 987.796,22 euros, de los que 409.661,18 euros corresponderán a la aportación municipal. La actuación permitirá modernizar de manera integral la instalación deportiva mediante intervenciones en la estructura y en la cubierta, la renovación de la envolvente del edificio, mejoras en el aislamiento y en la eficiencia y la creación de un nuevo acceso y vestíbulo.

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Por su parte, la mejora de la movilidad peatonal en la EP-0407 Borela-Ponte Caldelas contará con una inversión global de 1.353.292,63 euros, con una participación municipal de 443.766,05 euros. El proyecto permitirá reforzar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos a pie en una zona de especial tránsito vecinal, dando respuesta a una actuación que el gobierno municipal considera prioritaria para mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en este entorno.

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