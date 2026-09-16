Botos homenajeará en su magosto a Juan 'Pegatinas'

El repentino fallecimiento de Juan Carlos Blanco González, el pasado 12 de julio a los 52 años, causó un profundo pesar entre la sociedad lalinense. Conocido como Juan 'Pegatinas' por la empresa de adhesivos y serigrafía que dirigía en la capital dezana, en las últimas semanas se sucedieron los homenajes de colectivos a los que Juan siempre prestó su colaboración desinteresada. Ahora es la Asociación Cultural e Veciñal de Botos la que le rendirá un tributo con motivo de su XII Magosto de Castañas Ecolóxicas do Deza que se celebrará el 31 de octubre.

Juan residía en el lugar de Vilamaior y sus convecinos los recuerdan como una persona comprometida con la parroquia y colaborador en todas aquellas cuestiones para las que era requerido durante más de dos décadas. La asociación promotora del homenaje recuerda que siempre estuvo dispuesto a echar una mano en la organización de las fiestas, la Matanza do Porco «e noutras moitas actividades da parroquia». Recuerdan que él y su esposa, Ana, fueron los grandes artífices de una importante mejora para el lugar de Vilamaior que, después de años esperando por un acceso digno a este núcleo, cedieron de manera desinteresada parte de su propiedad y posibilitaron que se ensanchase el vial de entrada.

El acto será abierto y además de los vecinos de Botos podrán acudir las personas que lo deseen. Con este homenaje, indica la organización, se pretende «poñer en valor todo o que fixo pola nosa parroquia» pues, a pesar de no haber nacido en Botos, se comportó siempre como un vecino más. «Estivo disposto a botar unha man de maneira totalmente desinteresada alí onde se precisase e ademais fíxoo desde a discreción. Juan non quería estar en primeira liña nin buscaba protagonismo; facíase case invisible, pero sempre estaba aí cando facía falya, dando ideas, achegando todo o que podía e , sobre todo, traballando», subrayan desde la asociación cultural y vecinal.

El homenaje del 31 de octubre dará comienzo a las 21.45 horas, un cuarto de hora antes de la cena. El menú, a un precio de 28 euros para los adultos y 15 euros para niños de 6 a 12 años (los menores de 5 años no pagan) constará de empanada, churrasco mixto, pan, vino, café, postre y castañas. Las entradas están a la venta en la Taberna do Vento, en la cooperativa de Botos, Bar do Pepe, Primo Lalín y también con los miembros de la comisión. Deberán retirarse antes del 27 de octubre. Además, habrá servicio de autobús con salida del bar A Barra de Lalín (a las 23.00, 23.15 y 23.45 horas) con regreso cada cuarto de hora entre las cuatro y las seis de la madrugada. Los precios oscilan entre los 4 euros para un solo trayecto y 6 euros para la ida y vuelta. La verbena dará comienzo a las 23.00 horas y será amenizada por el dúo Trasnos, la orquesta Cinema y DJ Marcos Kintana.