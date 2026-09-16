El BNG reclama que A Estrada acoja una de las 24 nuevas residencias de la Xunta

El BNG de A Estrada reclamó formalmente al Concello que el municipio sea uno de los seleccionados por la Xunta para acoger una de las 24 nuevas residencias para personas mayores y dependientes de grados II y III anunciadas por el Gobierno gallego.

El plan prevé ubicar estos centros en municipios de menos de 25.000 habitantes que carecen de plazas residenciales públicas de este tipo, con el objetivo de acercar estos recursos a la población y ampliar la cobertura. El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, recordó que la creación de una residencia pública es una demanda histórica de la formación.

Borrageros aseguró que el BNG ha presentado iniciativas en el Parlamento gallego y enmiendas a los presupuestos de la Xunta para reclamar este servicio, y acusó al PP de rechazarlas. A su juicio, el nuevo programa representa una oportunidad para que A Estrada pueda avanzar en la atención residencial a sus mayores.

También cuestionó la actuación del alcalde, Gonzalo Louzao, al que atribuyó falta de capacidad para defender ante su partido la inclusión de A Estrada. El BNG considera que el municipio no puede volver a quedar fuera de las inversiones públicas destinadas a la atención a la dependencia.

La formación anunció que mantendrá la presión política e institucional para lograr que A Estrada sea incluida en el programa y evitar que sus mayores tengan que desplazarse fuera de su entorno.