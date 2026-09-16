El Bloque echa en falta actividades infantiles en las fiestas

El BNG de Lalín lamenta que el gobierno municipal «nin se molestara» en programar actividades de ocio específicas para los más pequeños en As Dores y señala que los menores también son protagonistas de las fiestas. Su portavoz, Mari Fernández, se hace eco de quejas de familias que no solo afrontan estos días los gastos propios de la vuelta a las aulas y por eso censura la «falta de empatía» del gobierno por no ofrecer una alternativa que vaya más allá de las atracciones de pago.

«Non abonda con concentrar as actividades musicais e de lecer no público adulto, é necesario ofrecer propostas infantís de calidade», afirma. Por eso pide al Concello que incorpore una oferta con espectáculos, juegos, talleres, animación, actividades deportivas o culturales adaptadas a las distintas edades. «Pagar entre 4 e 7 euros por una atracción por cada neno é un despropósito», dice, y recuerda que el ayuntamiento recauda una importante cantidad de dinero por la instalación de las atracciones.

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Insiste en la debilidad de las economías domésticas en un momento en el que las familias gastan de media 414 euros por la vuelta al cole y, al mismo tiempo, plantea que se establezcan descuentos y bonificaciones en las atracciones para las familias. «Ademais de discutir cos feirantes e regatear polas taxas municipais, un goberno decente debería pelexar porque as festas sexan asequibles para todos os veciños», concluye.