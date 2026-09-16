El almacén de los objetos perdidos de A Estrada

Hay objetos que se pierden y aparecen a los pocos días en manos de sus propietarios. Y hay otros que, pese al paso del tiempo, permanecen esperando en las dependencias de la Policía Local de A Estrada. Llaves, mandos, carteras, teléfonos móviles, gafas, relojes, documentación, tarjetas e incluso herramientas forman parte del particular inventario del servicio de objetos perdidos, que actualmente acumula cientos de pertenencias.

La Policía Local lleva recogiendo este tipo de objetos desde hace muchos años, aunque hace aproximadamente una década comenzó a realizar un control más exhaustivo de todo lo que llega al servicio. Cada persona que encuentra algo en la calle y decide entregarlo debe identificarse y aportar sus datos y DNI, que quedan registrados junto con la pertenencia depositada.

El procedimiento también permite realizar un seguimiento de los objetos y comprobar si contienen información que permita localizar a su propietario. Además, todo lo que se encuentra se va incorporando a la página web del Concello de A Estrada, dentro del apartado correspondiente a objetos perdidos. La información publicada es deliberadamente limitada y no suele incluir fotografías ni demasiados detalles, de manera que quien reclame una pertenencia pueda demostrar que realmente es suya.

Las llaves son uno de los objetos que más reciben. / L.D.

Y trabajo no falta. Según explican desde la Policía Local, es poco habitual que pase un día sin que alguien se acerque a entregar algún objeto encontrado en la calle. Llaves y pequeños objetos personales son algunos de los hallazgos más frecuentes, aunque también llegan teléfonos móviles, carteras con documentación, tarjetas, gafas, relojes o herramientas como taladros, martillos y destornilladores.

Desde unos euros hasta 3.000

Entre los objetos entregados también aparece dinero. En alguna ocasión se han depositado desde pequeñas cantidades, como los tres euros que puede contener una cartera, hasta alrededor de 3.000 euros. Cuando el dinero aparece dentro de una cartera, su propietario puede acreditar que le pertenece aportando datos sobre la cantidad o las circunstancias en las que lo perdió. Más complicado resulta identificar al dueño cuando se encuentra simplemente dinero suelto en la calle.

Tienen acumulados docenas de móviles. / L.d.

Uno de los casos más llamativos fue el de un sobre que contenía algo más de 1.000 euros. La cantidad fue anunciada para facilitar que su propietario pudiera recuperarla, pero la publicación provocó que varias personas se presentasen asegurando que el dinero era suyo. Ninguna pudo demostrarlo.

Finalmente apareció el verdadero propietario. Se trataba de una persona que acababa de cobrar su sueldo y llevaba el dinero en aquel sobre. Un escrito que figuraba en el interior y la posibilidad de acreditar su procedencia permitieron demostrar que realmente le pertenecía. Incluso acudió acompañado de su jefe para respaldarlo.

Otros casos muestran una cara diferente del servicio. Entre los objetos que más aparecen están las carteras con documentación, algunas con apenas dos, tres o cuatro euros en su interior. Pero también se da con frecuencia la situación de personas que encuentran una cartera con dinero y la entregan íntegramente, sin quedarse con efectivo alguno.

Uno de los objetos antiguos, una caja con CDs. | L.D.

Dos años para reclamar

Los objetos permanecen custodiados durante un periodo de dos años. Si nadie los reclama durante ese tiempo, la pertenencia puede pasar a ser propiedad de la persona que la encontró y entregó a la Policía Local. Sin embargo, en muchos casos esa persona tampoco vuelve a reclamarla.

El resultado es una acumulación de pertenencias que, con el paso del tiempo, ocupan espacio en las dependencias policiales. Algunos de estos objetos carecen ya de utilidad, pero continúan almacenados porque todavía no han sido reclamados ni por sus propietarios ni por quienes los encontraron. Aunque, transcurrido el plazo correspondiente, podrían ser destruidos o desechados, por el momento muchos permanecen allí.

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Así, entre cientos de llaves sin dueño, móviles que nadie reclama, pequeñas carteras y objetos de todo tipo, el servicio de objetos perdidos conserva también pequeñas historias de personas que un día encontraron algo ajeno y decidieron hacer lo correcto: llevarlo a la Policía Local con la esperanza de que algún día vuelva a las manos de quien lo perdió.