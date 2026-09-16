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Agolada abre el plazo de inscripción en un taller de memoria
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Redacción
Agolada
Agolada abre desde este miércoles y hasta el día 30 el plazo de inscripción en un taller de memoria dirigido a personas de 55 años en adelante (con preferencia de las mujeres). Las aulas comienzan el 9 de octubre y durarán 8 semanas. Las sesiones serán en la Casa de Cultura, los viernes de 17.00 a 18.30 horas. Hay que anotarse en el teléfono 986 78 80 62 o en el consistorio.
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