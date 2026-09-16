Sensibilización
AGADEA llama a participar en la IX Andaina "Os Camiños da Memoria"
La marcha teatralizada se celebrará este viernes 18 con salida a las 19:00 horas desde el Novo Mercado
AGADEA Alzhéimer ultima los preparativos de la IX Andaina Teatralizada "Os Camiños da Memoria", que se celebrará este viernes 18 de septiembre en A Estrada para visibilizar el alzhéimer y otras demencias y mostrar el apoyo a las personas afectadas, sus familias y quienes ejercen de cuidadores.
La marcha partirá a las 19:00 horas de la Praza do Novo Mercado, mientras que la recogida de camisetas comenzará a las 18:30 horas. El recorrido combinará la parte teatralizada con música en directo, avituallamiento y photocall, en una actividad pensada también para compartir en familia.
La asociación instalará además este miércoles 16 de septiembre una mesa informativa en el mercadillo de A Estrada, de 10:30 a 12:30 horas, donde se podrán consultar los detalles de la actividad y formalizar la inscripción.
Inscripciones
La inscripción tiene un precio de siete euros e incluye camiseta y mochila, mientras que los menores de 12 años podrán participar gratuitamente. También existe un dorsal 0 solidario, por dos euros, para quienes no puedan acudir pero quieran colaborar con AGADEA.
Las inscripciones pueden realizarse en línea, en el Centro de Día de AGADEA, de 10:00 a 19:00 horas, o este miércoles en la mesa informativa del mercadillo. La andaina se enmarca en las actividades del Mes del Alzhéimer y en las fechas próximas al Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora el 21 de septiembre.
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