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Sensibilización

AGADEA llama a participar en la IX Andaina "Os Camiños da Memoria"

La marcha teatralizada se celebrará este viernes 18 con salida a las 19:00 horas desde el Novo Mercado

Salida de la &quot;andaina&quot; en 2022 de la Plaza do Mercado.

Salida de la "andaina" en 2022 de la Plaza do Mercado. / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV

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Fran Campos

A Estrada

AGADEA Alzhéimer ultima los preparativos de la IX Andaina Teatralizada "Os Camiños da Memoria", que se celebrará este viernes 18 de septiembre en A Estrada para visibilizar el alzhéimer y otras demencias y mostrar el apoyo a las personas afectadas, sus familias y quienes ejercen de cuidadores.

La marcha partirá a las 19:00 horas de la Praza do Novo Mercado, mientras que la recogida de camisetas comenzará a las 18:30 horas. El recorrido combinará la parte teatralizada con música en directo, avituallamiento y photocall, en una actividad pensada también para compartir en familia.

La asociación instalará además este miércoles 16 de septiembre una mesa informativa en el mercadillo de A Estrada, de 10:30 a 12:30 horas, donde se podrán consultar los detalles de la actividad y formalizar la inscripción.

Inscripciones

La inscripción tiene un precio de siete euros e incluye camiseta y mochila, mientras que los menores de 12 años podrán participar gratuitamente. También existe un dorsal 0 solidario, por dos euros, para quienes no puedan acudir pero quieran colaborar con AGADEA.

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Las inscripciones pueden realizarse en línea, en el Centro de Día de AGADEA, de 10:00 a 19:00 horas, o este miércoles en la mesa informativa del mercadillo. La andaina se enmarca en las actividades del Mes del Alzhéimer y en las fechas próximas al Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora el 21 de septiembre.

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