AGADEA llama a participar en la IX Andaina "Os Camiños da Memoria"

AGADEA Alzhéimer ultima los preparativos de la IX Andaina Teatralizada "Os Camiños da Memoria", que se celebrará este viernes 18 de septiembre en A Estrada para visibilizar el alzhéimer y otras demencias y mostrar el apoyo a las personas afectadas, sus familias y quienes ejercen de cuidadores.

La marcha partirá a las 19:00 horas de la Praza do Novo Mercado, mientras que la recogida de camisetas comenzará a las 18:30 horas. El recorrido combinará la parte teatralizada con música en directo, avituallamiento y photocall, en una actividad pensada también para compartir en familia.

La asociación instalará además este miércoles 16 de septiembre una mesa informativa en el mercadillo de A Estrada, de 10:30 a 12:30 horas, donde se podrán consultar los detalles de la actividad y formalizar la inscripción.

Inscripciones

La inscripción tiene un precio de siete euros e incluye camiseta y mochila, mientras que los menores de 12 años podrán participar gratuitamente. También existe un dorsal 0 solidario, por dos euros, para quienes no puedan acudir pero quieran colaborar con AGADEA.

Las inscripciones pueden realizarse en línea, en el Centro de Día de AGADEA, de 10:00 a 19:00 horas, o este miércoles en la mesa informativa del mercadillo. La andaina se enmarca en las actividades del Mes del Alzhéimer y en las fechas próximas al Día Mundial del Alzhéimer, que se conmemora el 21 de septiembre.