El tráfico en la AP-53 aumenta un 4,5% en el primer semestre y supera los 7.400 vehículos diarios

La circulación por la AP-53 mantuvo una evolución al alza durante los seis primeros meses del año. La Intensidad Media Diaria (IMD) se situó en 7.462 vehículos entre enero y junio, frente a los 7.139 del mismo periodo de 2025. Son 323 más al día, un incremento del 4,5%, con aumentos interanuales en todos los meses analizados. El mayor crecimiento porcentual se produjo en enero, cuando el promedio diario alcanzó los 6.580 vehículos, un 7,5% más que los 6.119 de un año antes. En febrero se contabilizaron 7.190 desplazamientos diarios, un 4,5% más, y en marzo 7.167, con una subida del 3,2%. La tendencia continuó en primavera: abril cerró con 7.698 vehículos diarios, un 4,6% más, mientras que mayo registró el avance más moderado, del 1,8%, hasta los 7.559. En junio la circulación volvió a acelerarse y alcanzó los 8.580 coches diarios, 477 más que y un 5,9% de incremento, el valor más alto del semestre.

La evolución del tráfico pesado fue también positiva, aunque más irregular. La media entre enero y junio alcanzó los 519 vehículos diarios, frente a los 504 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento próximo al 3%. A diferencia del tráfico total, los pesados registraron descensos en dos meses. Enero cerró con 464 vehículos pesados diarios, un 4,5% más; febrero bajó un 1,7%, hasta 507; y marzo protagonizó la mayor subida, con 527 vehículos al día, un 11,4% más que en 2025. En abril el aumento fue del 2,8%, hasta 522, mientras que mayo retrocedió un 4,4%, hasta 518. Junio recuperó la tendencia positiva con 574 vehículos de gran tonelaje, un 6,7% más. Su peso sobre el tráfico total se mantuvo en torno al 7%.

Julio prolongó esta evolución y la vía de alta capacidad, también con los datos divulgados por del Ministerio de Transportes, registró una intensidad media diaria de 9.060 vehículos, frente a los 8.675 contabilizados doce meses antes, lo que supone un incremento del 4,4%. Fue además el valor más alto de todos los meses analizados y superó los 8.580 vehículos diarios de junio. También aumentó el tráfico pesado, con 596 vehículos al día frente a 566 un año antes.

La comparación de este semestre con el ejercicio anterior está marcada, además, por el nuevo sistema de bonificaciones aprobado por el Gobierno en la primavera de 2025. El Consejo de Ministros dio luz verde el 8 de abril al Real Decreto 276/2025, que entró en vigor el día 10 de ese mes. Para los vehículos ligeros se estableció la gratuidad del trayecto de vuelta cuando se realiza el mismo recorrido de ida y regreso en un plazo máximo de 24 horas y se utiliza telepeaje. Los usuarios habituales que efectúan al menos veinte desplazamientos al mes cuentan además con una bonificación adicional del 50% del importe pagado, de modo que la rebaja efectiva puede alcanzar el 75%.

Las medidas son especialmente relevantes para los vehículos pesados, que disfrutan de una reducción del 50% del peaje en todos sus recorridos y todos los días de la semana, sin necesidad de utilizar Via-T. Transportes calculó entonces que un camión de cuatro ejes que viajase a diario entre Lalín y Santiago podría ahorrar unos 420 euros mensuales. El Ministerio justificó estas ayudas por el objetivo de atraer hacia la autopista parte de la circulación que utilizaba carreteras de menor capacidad, especialmente la N-525, y mejorar la seguridad vial. Para financiar las bonificaciones reservó 14,3 millones de euros para el período 2025-2027 y estimó en 885 millones su coste hasta el final de la concesión, en 2074.

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Los datos de enero, febrero y marzo del presente curso se enfrentan a meses del pasado año en los que las nuevas bonificaciones todavía no estaban en vigor, mientras que abril de solo estuvo afectado por ellas desde el día 10. Desde mayo, en cambio, ambos ejercicios se comparan ya bajo el mismo sistema de descuentos. Parte del crecimiento registrado en los primeros meses del año podría estar relacionado con la reducción de los peajes y la captación de tráfico desde otras carreteras, aunque los datos de intensidad no permiten determinar qué proporción del aumento responde directamente a las bonificaciones.