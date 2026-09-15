Silleda abre la inscripción para el próximo roteiro de Goza do Ulla

El Concello de Silleda ha abierto el plazo para participar en el roteiro de Goza do Ulla que se celebrará el sábado 3 de octubre entre Vila de Cruces y Silleda. El recorrido, de unos siete kilómetros, partirá de las Insuas de Gres y finalizará en el área fluvial de Cira, siguiendo el curso del Ulla hasta su confluencia con el Deza en la Xunta dos Ríos.

La salida será a las 9.30 horas en autobús desde Silleda, con recogida también en A Bandeira y regreso desde Cira al finalizar la actividad. El itinerario incluirá interpretación del patrimonio y permitirá conocer enclaves como la Fundación Neira Vilas o el Sistema Fluvial Ulla-Deza.

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La participación es gratuita y las plazas son limitadas. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 30 de septiembre en el Concello, llamando al teléfono 986 580 000 o enviando un correo a cultura@silleda.es. La organización recomienda llevar calzado cómodo y resistente al agua, además de ropa adaptada a la meteorología prevista.