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Traslado

A Riala despide a súa etapa na Estrada cunha xornada de música e paella gratuíta

A taberna despide a súa etapa na Estrada cunha xornada de música, paella gratuíta e concerto antes do traslado a San Fins de Sales

Concerto de Moa Dixie Band en xuño en A Riala.

Concerto de Moa Dixie Band en xuño en A Riala. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

A Riala Taberna prepara para este domingo 27 unha festa especial para despedir a súa etapa na Estrada antes do traslado do proxecto a San Fins de Sales, en Vedra. A xornada, titulada "Fin tempadda 1", desenvolverase desde as 13.00 ata as 23.00 horas e combinará música, gastronomía e encontros.

A partir das 13.00 horas haberá unha sesión de picadiscos a cargo de Marcos a Secas e paella de balde, elaborada coa colaboración do cociñeiro Juan Pichel. Durante toda a xornada non haberá servizo de cociña no local.

A programación continuará ás 19.00 horas cun concerto de Moa Dixie Band, formación que xa pasou pola programación cultural de A Riala, seguido dunha jam session aberta á participación musical.

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A celebración servirá así para pechar a etapa da taberna na Zona dos Viños, onde A Riala se converteu desde a súa apertura en 2023 nun espazo de encontro arredor da gastronomía, a cultura e a música. O proxecto trasladarase posteriormente a A Taberna do Souto, en San Fins de Sales, un local de maior tamaño que permitirá ampliar a actividade e manter unha programación cultural e gastronómica estable.

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