El PP de Agolada reclama la reincorporación del municipio a Terras de Deza

El PP de Agolada solicitará un pleno extraordinario para instar al gobierno que encabeza Óscar Val a iniciar cuanto antes los trámites precisos para que el municipio vuelva a formar parte de la Mancomunidade Terras de Deza, de la que salió de forma oficial hace cuatro años, siguiendo el ejemplo de Dozón. La entidad supramunicipal está reforzando su estructura en los últimos meses con la incorporación de A Estrada y Forcarei y el regreso de Dozón.

El PP considera que esa salida «foi unha decisión arbitraria adoptada no seu día polo exalcalde Luis Calvo e que non contou coa oposición nin coa protesta pública dos integrantes do actual goberno municipal». Con esa decisión, los vecinos dejaron de beneficiarse de recursos compartidos como maquinaria para realizar reparaciones viarias y actuaciones municipales «con maior axilidade e menores custos». Por eso la portavoz del PP local, Carmen Seijas, mantuvo conversaciones con el presidente de la mancomunidad y regidor de Lalín, José Crespo, para conocer de primera mano las posibilidades de reincorporación y de paso trasladarse el interés de su partido en que el ayuntamiento vuelva a formar parte de dicho organismo.

Invitaciones sin respuesta

Crespo indicó que ya en varias ocasiones desde la propia mancomunidad hubo contactos con el Concello para animarle a participar en el proyecto. En concreto, el gobierno local de Agolada fue invitado a diferentes reuniones y a visitas organizadas para conocer sobre el terreno cómo funciona la entidad supramunicipal y los servicios que presta, sin que hubiese ninguna respuesta por parte del ejecutivo local.