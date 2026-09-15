Patiñas pide acogidas urgentes para poder seguir rescatando

La asociación Patiñas A Estrada ha lanzado un llamamiento urgente para encontrar casas de acogida para los gatos que actualmente tiene bajo su cuidado. La entidad asegura encontrarse «al límite», con numerosos animales a su cargo y sin espacio disponible para atender nuevos avisos de gatos que necesitan ser rescatados y puestos a salvo.

Desde Patiñas explican que encontrar una familia de acogida para uno de los animales que ya está bajo su responsabilidad permitiría liberar espacio y atender a otros gatos que continúan esperando en la calle. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se anime a colaborar.

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Además de acogidas, la asociación solicita también adopciones. Destaca que muchos de los gatos que tienen actualmente son mansos y cariñosos por lo que están a la espera de encontrar un hogar definitivo.