Medio centenar de empresas toman A Estrada para reforzar el sector y generar negocio

A Estrada volverá a situar el mueble y la madera en el centro de su actividad ferial desde este jueves y hasta el domingo, con la celebración de la 38ª edición de la muestra en la Fundación de Exposicións e Congresos. El certamen reunirá a medio centenar de expositores procedentes de Galicia, otros puntos de España y Portugal.

La participación gallega será mayoritaria. El 56% de las firmas tienen su sede en Galicia y el 18% están asentadas en A Estrada. La muestra ocupará cinco pabellones y ofrecerá propuestas vinculadas al mobiliario, la decoración, el descanso, la tapicería, los electrodomésticos, los automatismos y las energías renovables, con una oferta dirigida tanto a profesionales como a particulares.

La presentación de la cita contó con José Luis Tercero Carracedo, de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE); Lucía Pedroso Suárez, de la Cámara de Comercio de Vigo-Vilagarcía de Arousa; la diputada provincial Belén Cachafeiro; el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén Castro.

El encuentro mantiene así su condición de escaparate comercial para un sector estrechamente ligado a la historia industrial del municipio. Durante la presentación se puso de relieve la evolución experimentada por las empresas estradenses, desde las antiguas tornerías hasta un tejido empresarial más tecnificado y profesionalizado. La feria busca servir también como punto de encuentro entre firmas, profesionales y consumidores.

En el conjunto de Galicia, la actividad vinculada a la madera y el mueble supera los 2.500 millones de euros de facturación anual, según los datos aportados durante la presentación. El sector agrupa además a más de 3.300 empresas y 19.400 personas afiliadas a la Seguridad Social, cifras que dimensionan su peso económico y laboral.

La nueva edición parte además de los resultados obtenidos el pasado año. En 2025, la feria superó las 10.000 visitas, con un incremento del público del 10% respecto a la edición anterior. El 30% de los asistentes acudía por primera vez y el 37% procedía del propio municipio, mientras que otro 30% llegaba desde la provincia de A Coruña y el 28% desde otros concellos de Pontevedra.

El balance también reflejó el interés comercial de la cita. El 40% de los visitantes encuestados aseguró haber realizado compras o establecido contactos firmes para adquirir productos posteriormente, mientras que los expositores señalaron que habían cumplido sus expectativas de ventas o contactos comerciales. El 74% del público indicó que acudía principalmente para conocer propuestas de mobiliario para el hogar.

Formación

La vertiente formativa tendrá un espacio destacado en esta edición. Más de 125 alumnos de los IES Manuel García Barros y Antón Losada Diéguez participarán en las jornadas organizadas en el recinto, con contenidos sobre tecnología de la madera, orientación académica y profesional y Formación Profesional. La iniciativa pretende acercar a los estudiantes las oportunidades laborales y formativas de un sector en evolución y facilitar un contacto directo con su realidad profesional.