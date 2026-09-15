El gobierno local reclama una oficina de la Seguridad Social para Lalín

El PP de Lalín llevará al pleno una moción para reclamar al Gobierno central que restablezca en la oficina del INSS de la localidad los servicios presenciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El grupo de gobierno recuerda que esta atención funcionó entre 1998 y 2020 mediante el desplazamiento de un funcionario desde A Estrada y permitía realizar distintos trámites sin salir de la comarca. El Ejecutivo respondió en julio a una pregunta del alcalde y senador José Crespo que no existe previsión de recuperar este servicio y que no se habían recibido quejas por su ausencia. Sostiene, sin embargo, que los vecinos trasladan dificultades por tener que desplazarse a A Estrada, especialmente las personas mayores o con problemas de movilidad. La moción insta al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a recuperar la atención y plantea remitir el acuerdo al Congreso y al Senado.