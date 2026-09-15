Festican ofrecerá exhibiciones y actividades para mascotas el día 26 en Silleda

El parque canino de Silleda acogerá el próximo sábado 26 de septiembre una nueva edición de Festican, una jornada dedicada a las mascotas que combinará actividades lúdicas, exhibiciones y propuestas de sensibilización sobre convivencia responsable y bienestar animal. La cita se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas y estará abierta a la participación y asistencia de toda la ciudadanía.

El programa incluirá una exhibición y selección del mejor disfraz, además de pruebas de trucos y habilidades en las que los animales podrán mostrar sus destrezas. Otro de los apartados será un circuito de salto de obstáculos, planteado con participación e interacción del público.

La jornada contará asimismo con una muestra dedicada al Can de Palleiro de Galicia, que permitirá acercar a los asistentes las características de esta raza autóctona gallega.

Desde el Concello se anima a la vecindad a acercarse hasta el parque canino y participar en esta jornada, planteada como un encuentro alrededor de las mascotas y, al mismo tiempo, como una actividad de divulgación sobre la convivencia, la tenencia responsable de animales. Para participar, todas las mascotas deberán estar identificadas con microchip, mientras que los perros clasificados como potencialmente peligrosos tendrán que acudir con el correspondiente bozal.

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Festican pretende convertir durante la mañana el parque canino en un punto de encuentro para propietarios y mascotas, combinando ocio y sensibilización sobre el cuidado y respeto a los animales.