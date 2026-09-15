Reunión familiar
La familia Rebolo Rodríguez celebra su primera primada con 74 participantes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Estrada
La familia de Rebolo Rodríguez celebró el pasado domingo en el Restaurante Río Liñares su primera gran primada, en la que participaron 74 personas. Esta familia, originaria de Vea, solía realizar un encuentro familiar, aunque había muchos primos que se habían ido alejando. En esta ocasión sin embargo, decidieron hacer un llamamiento a todos los familiares que habían mudado a otros puntos de Galicia o España para organizar una multitudinaria primada.
- Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
- El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
- La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
- Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
- Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
- Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
- Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
- Muere Pedro Ocampo, exconcejal de Porriño y profesor