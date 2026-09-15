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Reunión familiar

La familia Rebolo Rodríguez celebra su primera primada con 74 participantes

La familia Rebolo Rodríguez celebra su primera primada con 74 participantes | CEDIDA

La familia Rebolo Rodríguez celebra su primera primada con 74 participantes | CEDIDA

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Lois Docampo

A Estrada

La familia de Rebolo Rodríguez celebró el pasado domingo en el Restaurante Río Liñares su primera gran primada, en la que participaron 74 personas. Esta familia, originaria de Vea, solía realizar un encuentro familiar, aunque había muchos primos que se habían ido alejando. En esta ocasión sin embargo, decidieron hacer un llamamiento a todos los familiares que habían mudado a otros puntos de Galicia o España para organizar una multitudinaria primada.

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