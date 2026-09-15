Un estradense al ritmo del k-pop

A Rodrigo Feijóo Otero nunca hubo que convencerlo para bailar. Con 14 años, este estradense lleva prácticamente toda su vida ligado a la danza. Su padre, histórico entrenador del Enredo A Estrada Fútbol Sala, todavía recuerda que, cuando era pequeño, intentó llevarlo a la escuela de fútbol sala, pero pronto quedó claro que aquella no era su pasión. Lo suyo era bailar.

Desde entonces ha probado diferentes estilos. Pasó por las escuelas de Sondodance, donde llegó a participar en baile de competición, y también se formó en ballet y baile urbano. Incluso se acercó al baile tradicional gallego de la mano de Tequexetéldere. Una trayectoria variada que refleja una misma constante: siempre ha disfrutado bailando.

El último capítulo de ese recorrido comenzó el año pasado, cuando descubrió el baile k-pop, un estilo asociado a la música popular surcoreana y a las elaboradas coreografías de sus grupos y artistas. El estradense encontró en esta modalidad una nueva forma de expresarse. A partir de ahí comenzó a preparar sus propias coreografías y a competir en solitario, aunque el k-pop también permite actuaciones grupales.

Y los resultados no han tardado en llegar. Después de imponerse en competiciones celebradas en A Coruña y A Estrada, este pasado fin de semana sumó un nuevo triunfo en Pontevedra. Rodrigo participó en el concurso individual de k-pop de la Lérez Up, un evento que reúne diferentes actividades y competiciones vinculadas a la cultura asiática, y consiguió hacerse con la victoria en la categoría general.

No existen categorías por edades, aunque buena parte de los participantes en las competiciones organizadas en Galicia se sitúan entre los 12 y los 18 años. En algunos de los concursos anteriores incluso recibió premios en metálico. En Pontevedra, además del trofeo, se llevó diferentes regalos relacionados con la cultura del k-pop, algo que también le hizo especial ilusión.

El éxito ha llamado la atención hasta el punto de que ya le han ofrecido la posibilidad de acudir a escuelas especializadas en k-pop de diferentes puntos de Galicia. Por ahora, sin embargo, el estradense ha decidido seguir a su manera, aprendiendo, creando sus propias coreografías y disfrutando de cada competición.

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Para Rodrigo, el resultado de cada concurso es una recompensa al trabajo previo, pero no el único motivo para seguir participando. Cada actuación le permite también ganar experiencia, enfrentarse a nuevos retos y continuar perfeccionando sus coreografías. Después de pasar por el ballet, el baile urbano, el baile tradicional y el baile de competición, el k-pop le ha abierto ahora un nuevo camino. Y, a juzgar por los resultados, parece que Rodrigo ha encontrado en él un escenario en el que seguir creciendo.