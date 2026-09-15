Dozón cierra el primer semestre del año sin ningún contrato menor para mejorar pistas

La aldea de As Fontes no pertenece al municipio de Dozón, sino al de Piñor. Pero su cercanía al municipio pontevedrés (las casas se ven desde el Alto de San Martiño) explica que parte de uno de sus accesos sea competencia del Concello de Dozón. Sin embargo, el mal estado que presenta el vial obliga a sus vecinos así como a los camiones de pienso que surten a las explotaciones a dar un rodeo de hasta 8 kilómetros hasta A Corna para usar una vía de entrada alternativa.

El pavimento está destrozado, y todo indica que entrará en el otoño sin mejoría, como ocurre en el acceso a otras aldeas, como Requeixo, o la pista que comunica Rodelas y O Sisto. En la web del Concello de Dozón están disponibles los contratos menores, por trimestre, y es fácil comprobar que la inversión en la mejora de infraestructuras municipales ha caído de forma evidente. Desde enero a junio de este año, solo se formalizaron contratos menores en el segundo trimestre, y ninguno de ellos tiene que ver con la puesta a punto de vías de comunicación.

Acceso al lugar de As Fontes desde Dozón. / Cedida

Así, Dozón contrató a Metalbo para la renovación de la cubierta del futuro edificio sociocultural, por 47.795 euros. Por su parte, Buján Servizos Integrales se encargó de las obras de embellecimiento del entorno de la Vía de la Plata, por 28.000 euros, y el Mesón A Roda, por 12.399 euros, organizó la Festa da Carne ao Caldeiro. Esta empresa se encarga además de otros eventos lúdicos del municipio como el magosto o la Xuntanza dos Maiores.

A decir verdad, la inversión de Dozón en la puesta a punto de sus pistas, tan necesarias para el día a día de los vecinos pero sobre todo de sus explotaciones ganaderas, va a menos desde 2024. En el segundo semestre de 2023 (Adolfo Campos Vázquez revalidó la mayoría absoluta del PP en mayo) los contratos se centraron en rehabilitar el lavadero de Bidueiros, en embellecer el entorno del monasterio de San Pedro de Vilanova o en mejorar la eficiencia energética del parque y el entorno de la iglesia de O Castro, intervenciones que también son necesarias, sin duda. En esa segunda mitad de 2023, la única intervención en pistas, según indica la web, fue la mejora del pavimento de la que comunica A Lama y Cardelle, por 34.668 euros y acometida por la empresa Ferradás Gonz SL.

Esta empresa y Buján Servicios Integrales de Construcción fueron las adjudicatarias de las intervenciones en carreteras en 2024, el año con más obras en pistas del presente mandato. Con un montante global de 195.277 euros, se mudó el pavimento de accesos a Piñeiro desde la EP-6104 (por 37.371 euros), además de mejorar los drenajes de Vilarello (24.850), y del camino a Carballeira y anexos (47.856); poner a punto los caminos de la parcelaria de Maceiras-Pereirón (48.000), y mantener el pavimento en el camino a Rexoa (37.200). El ejercicio de 2025 ya fue más modesto, con solo la mejora de la capa de rodadura en Trabazos (Pidre), por 27.030 euros.