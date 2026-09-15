"Quien piensa en suicidarse no quiere morir, quiere dejar de sufrir"

Hablar del suicidio sigue siendo necesario precisamente porque durante demasiado tiempo no se ha hecho. Para Andrés Abel, presidente del Teléfono de la Esperanza en Galicia, el silencio no ayuda a prevenirlo. Al contrario, dificulta que una persona que sufre pueda pedir ayuda y que su entorno sea capaz de detectar las señales. "Quen se suicida é una persona que sufre", resume. No se trata de una cuestión de valentía, cobardía o egoísmo, sino de un sufrimiento que puede llegar a hacerse insoportable.

Abel abordará estas cuestiones este miércoles 16 a las 19.00 horas, en el Mome, A Estrada, dentro del ciclo "Conversaciones sin Tabúes", en una charla dirigida a la población general. La actividad es cercana al Día Mundial de la Prevención del Suicidio y servirá también para presentar la campaña "Cuando solo ves... nada", con la que el Teléfono de la Esperanza pretende actuar tanto sobre las personas que atraviesan una crisis como sobre quienes forman parte de su entorno. La iniciativa busca desmontar seis mitos que todavía dificultan la detección y la prevención.

El lema de la campaña parte de una doble realidad. La persona que atraviesa una situación de ideación suicida puede llegar a no ver alternativas, mientras que quienes están a su alrededor tampoco siempre son capaces de percibir lo que está ocurriendo. Por eso, Abel considera necesario crear una cultura en la que hablar del sufrimiento sea posible y en la que preguntar, escuchar y acompañar no estén rodeados de prejuicios.

En este contexto, también reivindica el papel de los medios de comunicación. Su posición es clara: hay que hablar del suicidio, pero hacerlo sin juicios, sin detalles innecesarios y sin convertir la información en un relato morboso. Frente al denominado efecto Werther, relacionado con posibles fenómenos de imitación tras determinadas coberturas, defiende la capacidad de una información responsable para contribuir a la prevención.

La comunicación, sostiene, debe ayudar también a reducir el estigma que rodea tanto a quienes sobreviven a un intento de suicidio como a las familias que han perdido a una persona. "Non hai culpa", insiste. La prevención pasa por desmontar las creencias que hacen que quienes sufren y sus allegados carguen además con sentimientos de culpabilidad.

Para Abel, la prevención tampoco puede descansar únicamente sobre las líneas telefónicas de ayuda. Considera imprescindible que exista una red formada por profesionales sanitarios, docentes y agentes del entorno social capaces de reconocer las señales de alarma y actuar ante ellas.

En este punto reclama más recursos públicos y formación. Galicia dispone, a su juicio, de un plan de prevención, pero considera necesario que las estrategias vayan acompañadas de financiación, personal y formación suficiente. La atención no puede limitarse, sostiene, a responder cuando ya se ha producido una emergencia.

El Teléfono de la Esperanza intenta precisamente intervenir en ese espacio previo: acompañar a la persona, escucharla sin juzgarla y ayudarla a encontrar un punto de apoyo. Su servicio de intervención en crisis es gratuito, anónimo y especializado, y cuenta con voluntariado formado para atender situaciones de sufrimiento emocional.

Voluntariado

La organización afronta además un reto de futuro: incorporar nuevos voluntarios. Abel explica que la preparación necesaria es exigente y se prolonga durante un año. El proceso comienza con módulos de desarrollo personal y continúa con formación específica para afrontar situaciones de crisis.

La entidad funciona en España a través de 29 sedes y cuenta con más de 1.300 personas voluntarias, según sus datos estatales. En Galicia, Abel señala que la incorporación de nuevos voluntarios permitirá ampliar la capacidad de atención.

Su experiencia personal está ligada precisamente a ese recorrido. Lleva 15 años vinculado al Teléfono de la Esperanza y 12 como presidente de la organización gallega. Llegó inicialmente a través de uno de los cursos de desarrollo personal, sin plantearse entonces convertirse en voluntario.

Su mensaje para la charla de A Estrada parte de esa misma idea: la prevención no consiste únicamente en saber actuar cuando llega una emergencia. "Trátase de crear unha cultura" en la que una persona pueda decir que está sufriendo y encontrar al otro lado alguien dispuesto a escucharla sin intentar juzgarla ni resolverlo todo. A veces, concluye, acompañar ya es una forma de ayudar.