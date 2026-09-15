Cruces amplía su oferta de actividades de deporte y salud

El Concello de Vila de Cruces amplía su oferta de actividades relacionadas con el deporte y la salud para el curso 2026/2027. El gobierno local presentó el calendario de propuestas que se llevarán a cabo en el pabellón y en el gimnasio municipales y como novedad incluye clases de pilates, de acondicionamiento físico, de zumba o de entrenamiento con fuerza para personas mayores, además de patinaje artístico.

La concejala delegada de Deportes, Noemí Lois, destaca que la actividad física es muy beneficiosa para los ciudadanos pues les permite mantenerse activos, trabajar la fuerza o mantener su autonomía. En este sentido manifiesta que el año pasado se puso en marcha el entrenamiento con fuerza para mayores que, visto su nivel de acogida, se decidió mantener para este curso. «Queremos seguir ofrecendo actividades variadas e adaptadas ás diferentes idades», señala la edil.

Así, las actividades de patinaje artístico y pilates continúan siendo las más consolidadas de la programación municipal, con un total de cinco grupos activos de patinaje (perfeccionamiento 1 y 2, iniciación 1 y 2 y para adultos) y cuatro para la práctica de pilates. Las clases darán comienzo el próximo día 1 de octubre.

El gobierno municipal informa que el plazo de inscripción para tomar parte de estas sesiones se abrirá este jueves, 17 de septiembre, a las 16:00 horas, y finalizará tras agotar las plazas disponibles para cada actividad. Las solicitudes deberán formalizarse de manera presencial en el Gimnasio Municipal, en su horario de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 l22:00 horas. Mientras que el viernes el período será de 10.00 a 13:00 horas y de 16:00 la 21:00 horas.

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Las clases de pilates serán los martes y los jueves a partir del día 1 de octubre, distribuidas en cuatro grupos. Las de acondicionamiento físico se impartirán los lunes y miércoles desde el día 5, con idéntica fecha y sesiones diarias en el caso de las clases de zumba. En lo que respecta a los entrenamientos de fuerza para personas mayores serán los miércoles y viernes desde el 2 de octubre.