El concurso para el transporte forense del Imelga queda desierto

La Consellería de Presidencia activó a mediados del pasado mes de agosto la contratación del servicio de transporte de cadáveres que requieran autopsias, necropsias o pruebas de investigación forense correspondiente a los partidos judiciales de Lalín y A Estrada. Transcurrido el plazo de presentación de propuestas, ninguna empresa se interesó por esta licitación y, en consecuencia, el concurso quedó desierto. Todo apunta a que la administración deberá iniciar otro procedimiento.

La licitación partía de un presupuesto base de 19.166 euros (con IVA) . El valor estimado del contrato ascendía, según el pliego, a 38.016 euros al incorporar la posible prórroga y eventuales modificaciones. La duración inicial era de doce meses, con inicio previsto ya el pasado 1 de septiembre, y podrá prorrogarse hasta otro año adicional. La necesidad de este nuevo contrato está relacionada con la reorganización territorial introducida por el nuevo Reglamento del Imelga. Lalín y A Estrada pasan a quedar adscritos a la Subdirección Territorial de Pontevedra, cuando hasta ahora estaban integrados en el área de Santiago de Compostela.

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La decisión de la administración autonómica fue contestada desde los gobiernos municipales y también por los grupos de la oposición, además de por parte de organizaciones sindicales del ámbito judicial.