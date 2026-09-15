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Contrato de la Xunta

El concurso para el transporte forense del Imelga queda desierto

Esta contratación supondría la adscripción de Lalín y A Estrada al servicio de Pontevedra

Obras de la nueva sede del Imelga de Santiago, en el barrio de Fontiñas

Obras de la nueva sede del Imelga de Santiago, en el barrio de Fontiñas / SALOMÉ SOUTELO

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín/A Estrada

La Consellería de Presidencia activó a mediados del pasado mes de agosto la contratación del servicio de transporte de cadáveres que requieran autopsias, necropsias o pruebas de investigación forense correspondiente a los partidos judiciales de Lalín y A Estrada. Transcurrido el plazo de presentación de propuestas, ninguna empresa se interesó por esta licitación y, en consecuencia, el concurso quedó desierto. Todo apunta a que la administración deberá iniciar otro procedimiento.

La licitación partía de un presupuesto base de 19.166 euros (con IVA) . El valor estimado del contrato ascendía, según el pliego, a 38.016 euros al incorporar la posible prórroga y eventuales modificaciones. La duración inicial era de doce meses, con inicio previsto ya el pasado 1 de septiembre, y podrá prorrogarse hasta otro año adicional. La necesidad de este nuevo contrato está relacionada con la reorganización territorial introducida por el nuevo Reglamento del Imelga. Lalín y A Estrada pasan a quedar adscritos a la Subdirección Territorial de Pontevedra, cuando hasta ahora estaban integrados en el área de Santiago de Compostela.

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La decisión de la administración autonómica fue contestada desde los gobiernos municipales y también por los grupos de la oposición, además de por parte de organizaciones sindicales del ámbito judicial.

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