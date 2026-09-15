Cinco casas de Deza y Tabeirós se suman al 20º Outono Gastronómico

Cinco establecimientos de turismo rural de Deza y Tabeirós-Terra de Montes participan este año en el Outono Gastronómico, que alcanza su vigésima edición y se desarrollará desde este viernes, 18 de septiembre, hasta el 20 de diciembre. Son A Casa do Pillado, en Agolada; Casa San Ginés, en Vila de Cruces; Casa Grande de Fuentemayor, en Silleda; y A Casa da Botica y Torres de Moreda, ambas en A Estrada.

La campaña reúne este año 71 casas rurales gallegas, 18 en Pontevedra. La presentación tuvo lugar este martes en Casa Brandariz de Arzúa por parte del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que cifró en alrededor de 110.000 las personas que han participado y en más de 7,3 millones de euros el impacto económico acumulado durante sus veinte años de trayectoria.

El programa ofrece dos menús diferentes por establecimiento, con un precio de 40 euros por persona, incluyendo entrante, primero, segundo, postre y vino de una denominación de origen gallega. También existen modalidades que combinan gastronomía y alojamiento, con 175 euros para dos personas por una noche con cena y desayuno y 275 euros para dos noches. Las ofertas son válidas viernes, sábados y domingos.

Manzana y sidra, protagonistas en A Estrada

En A Casa da Botica, situada en Loimil, uno de los menús reúne ensalada de frutos del mar, pimientos rellenos de atún, carrilleras de cerdo con verduras y castañas y tiramisú. La alternativa incluye tosta de chicharrones y queso ahumado, pulpo a la plancha, bacalao al horno y cañas con crema de naranja. Su Outono Plus propone visitar la Sidrería Rabiosa, en Pardemarín, con recorrido por las plantaciones de manzana ecológica y el lagar y una degustación final.

También en A Estrada, Torres de Moreda, en Callobre, propone platos como queso «á feira», fabada de otoño y salmón a la sidra, mientras que el segundo menú incorpora croquetas, ensalada templada de mariscos y nueces y croca de ternera con puré rústico. La experiencia adicional consiste en una ruta autoguiada por sus plantaciones de manzanos ecológicos, gratuita, con la opción de añadir por 15 euros una degustación de sidra y quesos.

Vino y paisaje en Vila de Cruces y Silleda

Casa San Ginés, en Ferreirós (Vila de Cruces), incluye entre sus propuestas paté de gallo de corral, croquetas caseras y solomillo de cerdo Duroc con reducción de Mencía, uvas y puré de patata. Su segundo menú incorpora mejillones rellenos de bechamel y alga wakame y arroz de monte. Ambos concluyen con el denominado «Postre de María». La casa añade como Outono Plus una cata de vinos gallegos guiada por un sumiller, los sábados, por 22 euros.

En Silleda, la Casa Grande de Fuentemayor, en Covas, ofrece un menú con crema de castañas, boniato y setas de otoño y jarrete cocinado a fuego lento con salsa de boletus. El segundo combina una ensalada templada de calabaza, queso, manzana y nueces con el plato Mar de Ardora, de gambones y chipirones sobre pasta de tinta de sepia. Su experiencia complementaria, Entre aguas y aldeas, propone los sábados una ruta de tres a cuatro horas que incluye el cruce del embalse de Portodemouros en ferry, visitas a espacios vinculados al mundo rural y una cascada, antes de finalizar en Fuentemayor para degustar el menú.

Agolada se incorpora con A Casa do Pillado

En A Casa do Pillado, situada en A Penela, parroquia agoladense de Esperante, uno de los menús arranca con capuchino de hongos silvestres y espuma de queso Galmesán, seguido de un salteado de setas, gambas y chorizo de cerdo celta y un brioche de jabalí estofado. El postre combina helado de queso San Simón, membrillo y miel.

La segunda propuesta apuesta por un tartar de calabaza y boletus, risotto de castañas, setas y queso San Simón y lomo de merluza de Burela a la brasa con salsa de pulpo a la gallega y cremoso de patata. Como cierre ofrece un cremoso de castaña, chocolate y licor café.

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De los cinco establecimientos de las dos comarcas, por tanto, cuatro participan también en Outono Plus: Casa San Ginés, A Casa da Botica, Torres de Moreda y Casa Grande de Fuentemayor. La modalidad busca complementar la estancia y la mesa con actividades ligadas al territorio, uno de los objetivos de un programa concebido para favorecer la desestacionalización y reforzar la actividad del turismo rural durante los meses de otoño.