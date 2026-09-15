Subasta
La Central rebasa los 1,6 millones de facturación
El precio del porcino cebado y de los lechones se mantiene
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Redacción
Silleda
La Central Agropecuaria de Galicia movilizó en su sesión de este martes transacciones por algo más de 1,6 millones de euros con la venta de 1.549 de los 1.612 animales que acudieron a la subasta del recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda. En lo que respecta a los valores medios cabe indicar un descenso generalizado, pues afecta a los terneros de recría, a los de carne y a los pasteros. Mientras tanto, el precio medio del vacuno mayor aumentó en 31,5 euros. Ya en las mesas de precios hay que subrayar que se mantiene la tendencia continuista en las cotizaciones del cerdo cebado y los lechones, lo mismo que acontece con el mercado del huevo por la regularización del sector.
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