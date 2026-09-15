Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inflación en GaliciaAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasEstreno Celta Europa LeagueForo Faro Educa
instagramlinkedin

Subasta

La Central rebasa los 1,6 millones de facturación

El precio del porcino cebado y de los lechones se mantiene

Terneros en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda.

Terneros en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Silleda

La Central Agropecuaria de Galicia movilizó en su sesión de este martes transacciones por algo más de 1,6 millones de euros con la venta de 1.549 de los 1.612 animales que acudieron a la subasta del recinto Feira Internacional de Galicia, en Silleda. En lo que respecta a los valores medios cabe indicar un descenso generalizado, pues afecta a los terneros de recría, a los de carne y a los pasteros. Mientras tanto, el precio medio del vacuno mayor aumentó en 31,5 euros. Ya en las mesas de precios hay que subrayar que se mantiene la tendencia continuista en las cotizaciones del cerdo cebado y los lechones, lo mismo que acontece con el mercado del huevo por la regularización del sector.

Cotizaciones agropecuarias

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

Cotizaciones agropecuarias

Cotizaciones agropecuarias / J.PEREZ

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
  2. El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
  3. La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
  4. Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
  5. Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
  6. Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
  7. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
  8. Muere Pedro Ocampo, exconcejal de Porriño y profesor

La Central rebasa los 1,6 millones de facturación

La familia Rebolo Rodríguez celebra su primera primada con 74 participantes

Medio centenar de empresas toman A Estrada para reforzar el sector y generar negocio

La Asociación Española Contra el Cáncer abre punto informativo en Lalín

La Asociación Española Contra el Cáncer abre punto informativo en Lalín

Pontevedra cierra el verano con cuatro fallecidos en carretera, pero sin víctimas entre los usuarios vulnerables

Pontevedra cierra el verano con cuatro fallecidos en carretera, pero sin víctimas entre los usuarios vulnerables

La hamburguesa que reina en la Fórmula 1

Andrés Abel, pdte. del Teléfono de la Esperanza en Galicia: «Quien piensa en suicidarse no quiere morir, quiere dejar de sufrir»

A Riala despide a súa etapa na Estrada cunha xornada de música e paella gratuíta

A Riala despide a súa etapa na Estrada cunha xornada de música e paella gratuíta
Tracking Pixel Contents