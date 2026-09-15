El BNG de Silleda y A Estrada reclama cambios en la línea eléctrica

El BNG de Silleda y A Estrada reclama medidas ante el proyecto de la nueva línea de alta tensión de 66 kV que conectará las subestaciones de ambos municipios con Paizás, en Silleda, y que afectará a vecinos de distintas parroquias. Las dos agrupaciones nacionalistas coinciden en exigir una mayor implicación de las administraciones ante una infraestructura promovida por UFD Distribución Electricidad, del Grupo Naturgy.

En Silleda, el BNG reclama al Concello que informe y acompañe a las personas afectadas durante el periodo de alegaciones. La formación critica la falta de iniciativa municipal y reclama reuniones informativas en las parroquias, acceso a la documentación y medios técnicos y jurídicos para que los propietarios puedan conocer sus derechos y participar en el procedimiento. Como referencia, destaca que el Concello de A Estrada ya está organizando encuentros con las personas afectadas y ofrece asesoramiento especializado y modelos de alegaciones.

En A Estrada, el BNG centra sus críticas en el impacto del trazado aéreo sobre viviendas y núcleos habitados. El proyecto contempla 80 apoyos metálicos en el municipio, con alturas que llegan a 28,5 metros. Según la formación, alrededor de 143 vecinos residen a menos de 200 metros del recorrido aéreo, por lo que reclama el soterramiento de los tramos próximos a las viviendas.

El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, sostiene que la mejora del suministro eléctrico y el cierre del anillo entre A Estrada y Paizás deben compatibilizarse con la protección de la población. El BNG considera que el soterramiento es una alternativa viable, dado que el propio proyecto ya contempla algunos tramos subterráneos, entre ellos el cruce de la N-525 y el Camiño de Santiago en Agar.

La formación advierte además de posibles afecciones ambientales y patrimoniales por la instalación de torres de gran altura en varias parroquias estradenses. Señala impactos sobre espacios naturales, elementos arqueológicos y etnográficos y el entorno de la Vía da Plata. Entre ellos cita el yacimiento romano del Toxeliño, las minas históricas de Os Teixos y varias mámoas y vías históricas.

Mientras en Silleda el BNG reclama información y apoyo municipal a los afectados, en A Estrada exige modificar el proyecto para minimizar su impacto. En ambos casos, la formación nacionalista pide que los concellos adopten una posición activa ante una infraestructura que tendrá incidencia directa sobre propiedades, territorio y población.