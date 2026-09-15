El BNG lleva al TSXG el presupuesto de A Estrada

El presupuesto municipal de A Estrada para 2026, aprobado definitivamente por 19,456 millones de euros, afronta ahora un nuevo capítulo en los tribunales. El BNG ha llevado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) su impugnación de las cuentas, después de cuestionar durante su tramitación la financiación de unas obras de acometida de agua. El procedimiento se sigue ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El Pleno aprobó inicialmente el presupuesto el 5 de febrero. En las cuentas figuraban 108.900 euros en contribuciones especiales vinculados a unas obras de acometida de agua desde la red general, presupuestadas en 121.000 euros.

El BNG cuestionó que esos 108.900 euros apareciesen como ingresos por contribuciones especiales mientras la actuación figuraba financiada mediante un préstamo. La formación entendía que las contribuciones especiales deben destinarse a la obra o servicio que justifica su imposición y presentó una reclamación contra el presupuesto.

Los nacionalistas advertían además de las consecuencias de corregir esa estructura. Según su planteamiento, habría que descontar los 108.900 euros del préstamo inicialmente previsto, de 747.100 euros, que quedaría en 637.200 euros. Esto, sostenían, provocaría un déficit inicial contrario a la normativa presupuestaria local.

El gobierno municipal cuestionó la reclamación del BNG. El concejal de Facenda, Alberto Blanco, sostuvo que los concejales y grupos municipales no estaban legitimados para presentar alegaciones al presupuesto durante su exposición pública.

El 25 de marzo, el Pleno celebró una sesión extraordinaria para resolver la tramitación de las cuentas, que quedaron aprobadas definitivamente. El presupuesto asciende a 19.456.000 euros.

La estructura financiera definitiva también presenta diferencias respecto al planteamiento inicial: el capítulo de pasivos financieros recoge finalmente 746.100 euros.

La controversia no terminó con la aprobación municipal. La Resolución de Alcaldía 2026-1336, de 8 de septiembre, se refiere al recurso contencioso-administrativo presentado contra el presupuesto y emplaza a los posibles interesados para comparecer durante nueve días ante el TSXG.

El procedimiento no implica que el tribunal haya suspendido o declarado ilegal el presupuesto. Será la jurisdicción contencioso-administrativa la que determine si la impugnación tiene fundamento y, en su caso, qué consecuencias debe tener sobre las cuentas municipales.

Así, una controversia iniciada alrededor de una partida de 108.900 euros pasa ahora del ámbito municipal al judicial.