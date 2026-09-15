Las bandas de música de Lalín se repartirán 100.000 euros en ayudas

El Concello de Lalín abre este martes día 15 el plazo de presentación de solicitudes para que las bandas de música del municipio puedan optar parte de los 100.000 euros que se repartirán en este programa municipal. El período de solicitudes finaliza el 7 de octubre.

Las subvenciones del departamento de Cultura tienen por objeto la financiación de actividades y gastos de funcionamiento de las agrupaciones musicales para este año. Entre los criterios e puntuación figuran número de componentes, número de actividades formativas y secciones, número de alumnado matriculado, presupuesto de la banda o agrupación de música tradicional, número de grabaciones publicadas, ámbito de divulgación y representación cultural de Lalín, premios obtenidos o número de colaboraciones con convidados solistas o directores de prestigio, así como menciones en certámenes. Son subvencionables gastos de personal del director y del profesorado (salario y Seguridad Social), desplazamientos con motivo del desarrollo de su actividad (alquiler de vehículos), alquiler y reparación de instrumentos, vestuario, organización de campamentos, cursos, seminarios y otras actividades de carácter formativo o cultural, siempre que la entidad no perciba contraprestación económica por su participación en ellos, mantenimiento de vehículos propiedad de la agrupación o publicidad.