Aúpa Deza organiza en Silleda una jornada sobre adolescencia y autismo

La asociación Aúpa Deza, con la colaboración del Concello de Silleda, organizará el sábado 26 de septiembre la jornada Rumbo á adolescencia. Adolescencia e Autismo: comprender para acompañar, dirigida tanto a familias como a profesionales.

La actividad se desarrollará en el salón de actos de la Casa do Concello, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas, con una duración total de ocho horas. La formación correrá a cargo de Noemí Noya, educadora social especializada en autismo y responsable del proyecto divulgativo Falemos de autismo.

La sesión abordará los cambios, necesidades y retos que se producen durante la adolescencia en las personas autistas, con un enfoque teórico y práctico orientado a facilitar herramientas a familias y profesionales de los ámbitos educativo, social y asistencial.

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Las plazas estarán limitadas hasta completar aforo. La asistencia será gratuita para los socios de Aúpa Deza, mientras que para las personas no asociadas tendrá un coste de 20 euros. La inscripción y la información complementaria están disponibles mediante el código QR habilitado por la organización.