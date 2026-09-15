La Asociación contra el Cáncer abre punto informativo en Lalín

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) pondrá en marcha un punto de carácter informativo en Lalín que funcionará en el multiusos el primer lunes de cada mes. En este espacio cedido por el ayuntamiento prestará atención social y psicológica, además de fisioterapia oncológica, logopedia y servicios de voluntariado a las personas que estén interesadas en acudir.

El punto informativo arranca a raíz del convenio suscrito entre la asociación y la administración municipal. Así, en alcalde de Lalín, José Crespo, y la presidenta de la delegación de Pontevedra de la AECC, Blanca Ana García Rodríguez, rubricaron un acuerdo con el fin de que este servicio llegue a los pacientes con cáncer y a sus familias. En la firma del convenio estuvieron presentes los ediles Paz Pérez y Avelino Souto, además de la asesora jurídica del departamento de Servizos Sociais, Cristina Cuñarro.

El acuerdo tiene como objeto poner gratuitamente la disposición de la AECC un espacio municipal para establecer este punto de información y atención. El servicio estará situado en las instalaciones del Lalín Arena, donde la asociación dispondrá de un espacio un día a la semana (el primero lunes de cada mes), con un horario que será determinado y consensuado entre el Concello y la AECC en función de la demanda y de las necesidades de las personas atendidas. Las personas interesadas en recibir atención deben llamar previamente al 900 100 036. A través de este punto se ofrecerán diferentes recursos de información, orientación, apoyo profesional y acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias. Entre los servicios previstos se encuentra la atención social, con información, orientación y asesoramiento sobre recursos sociales, ayudas económicas, préstamo de material ortoprotésico y acompañamiento en procesos administrativos. También se prestará atención psicológica, mediante intervención individual y familiar para abordar el impacto emocional de la enfermedad. El programa incluirá además fisioterapia oncológica, con tratamientos orientados a la recuperación funcional, a la reducción de secuelas y a la mejora de la calidad de vida; logopedia, para atender dificultades derivadas de los tratamientos oncológicos; y actuaciones de voluntariado, tanto de acompañamiento y apoyo como mediante campañas de prevención y sensibilización. Por su parte, el ayuntamiento asumirá los gastos de suministros y servicios derivados de la utilización del espacio, como internet, energía eléctrica, agua, calefacción y limpieza. También colaborará en la derivación de personas usuarias, en el desarrollo de los programas cuando resulte necesario y en la difusión de las actividades a través de sus medios de comunicación. El convenio no comporta aportaciones económicas entre las partes, ya que el costo de las actividades será asumido en el marco de los recursos propios de cada una de las entidades firmantes, tanto en lo relativo a las infraestructuras como a los recursos humanos. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años desde su entrada en vigor.

Con este convenio se da continuidad a la colaboración que el Concello y la Asociación Española contra el Cáncer vienen manteniendo en los últimos años para acercar a la población recursos de atención y apoyo relacionados con la enfermedad. En el período de colaboración comprendido entre 2022 y 2026, la AECC atendió un total de 116 personas en el conjunto de los programas que desarrolló en el ayuntamiento, un dato que evidencia el alcance de la atención prestada por la entidad en el municipio durante estos años.

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Crespo destacó la importancia de «achegar estes recursos ás persoas que atravesan unha enfermidade oncolóxica e ás súas familias, facilitándolles en Lalín un punto próximo no que poidan atopar información, orientación, apoio profesional e acompañamento».