La AED escrutará el interés de las empresas por ubicarse en Lalín 2000

El presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Ramiro Mejuto, mantuvo una reunión con el alcalde de Lalín, José Crespo, en la que se analizaron vías de colaboración entre ambas instituciones, así como demandas de la patronal dezana

Mejuto le expuso al mandatario la conveniencia de coordinar con Concello y Xunta la parcelación de la cuarta fase de Lalín 2000 para que el tamaño de las parcelas se ajuste lo máximo posible a las necesidades de las empresas interesadas. Con independencia de los contactos particulares con Xestur por parte de diferentes sociedades, la AED se brindó a recopilar datos de compañías interesadas en comprar suelo en esta ampliación para luego remitirlos a la Xunta. Crespo se comprometió a gestionar una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, o aprovechar su visita a Lalín por el inicio de los trabajos en esta cuarta fase del polígono.

Sin dejar los parques industriales, la directiva de la patronal planteó al alcalde la necesidad de reforzar el mantenimiento y conservación, renovando la señalización, el pintado de calles y plazas de estacionamiento, ordenando el aparcamiento de camiones. En el campo de la movilidad, también formularon peticiones en puntos concretos próximos a la carretera N-525 y vinculados al paso de peregrinos para minimizar riesgos y mejorar la seguridad.

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A este encuentro acudieron el tesorero, José Luis Lamas; las vocales responsables del comercio, Jéssica González y Sandra Vilar; y la secretaria técnica de la asociación, Chus García. Las responsables del sector del comercio abordaron con el regidor el calendario de desarrollo de la campaña de los Bonos Comercio; la necesidad de coordinar la programación de las Aldeas de Nadal con la campaña navideña del Centro Comercial Aberto de Lalín; y le trasladaron la petición de suplementar los fondos del convenio de colaboración entre Concello y AED para el ejercicio de 2027 y así poder desarrollar más acciones de dinamización y formación para el comercio y la hostelería. En este sentido, también solicitaron que se evalúe la posibilidad de instrumentar subvenciones directas desde el ayuntamiento para ayudar a los establecimientos a modernizarse en campos como la iluminación o el escaparatismo, entre otras iniciativas.