Adestra Emprego Rural vuelve a A Estrada tras la participación de 50 mujeres

Más de 50 mujeres de A Estrada participaron en la primera edición y ahora Adestra Emprego Rural regresa al municipio para dar continuidad a una iniciativa centrada en mejorar las oportunidades laborales de las desempleadas. El programa de orientación gratuita se desarrollará entre septiembre y diciembre y prestará especial atención a quienes hayan interrumpido su trayectoria profesional para dedicarse a la maternidad o a los cuidados.

La segunda edición fue presentada este lunes por la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, en un acto en el que también participaron representantes de la Fundación Santa María la Real y la concejala Amalia Goldar. El Concello vuelve a colaborar con la entidad y con la Xunta para poner en marcha esta nueva convocatoria.

El objetivo es acompañar a las participantes en un proceso de reorientación laboral, tanto si buscan empleo como si necesitan actualizar su perfil profesional después de un periodo alejado del mercado de trabajo. El programa incluye formación para mejorar las competencias digitales, revisión y actualización del currículo y herramientas para afrontar la búsqueda de empleo, además de favorecer el contacto con el tejido empresarial.

Las actividades serán semipresenciales, con sesiones en A Estrada y otras realizadas online. La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas. La iniciativa se desarrollará también en otros puntos de la provincia de Pontevedra y cuenta con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación Mapfre, en el marco del Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza.

Durante la presentación, Susana Pérez Iglesias destacó la importancia de reforzar las medidas destinadas a favorecer la inserción laboral de las mujeres, uno de los colectivos prioritarios de las políticas de empleo de la Xunta.

La secretaria xeral recordó además otras líneas de apoyo, como Galicia Suma Talento: Emprégate, cuya convocatoria permanece abierta hasta el 30 de septiembre. Entre sus medidas figuran incentivos para contratar a mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. En determinados supuestos, como víctimas de violencia de género o trata y desempleadas con hijos menores de tres años que dejaron de trabajar para dedicarse a los cuidados, la ayuda puede alcanzar los 10.000 euros por contratación.

Las mujeres interesadas en participar en Adestra Emprego Rural pueden inscribirse online y solicitar más información en el teléfono 621 269 545.