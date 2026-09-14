La parroquia silledense de Xestoso celebró este domingo su fiesta en honor a la Virgen de los Milagros, con gran afluencia de público. Lo hizo con tres misas rezadas, y el fin de la novena, desde las diez de la mañana hasta el mediodía y con la solemne a la una de la tarde. La procesión marchó al ritmo del grupo de gaitas Pereiriños de Curantes, que animó la sesión vermú junto al grupo Alba. De forma paralela y como un atractivo más de los festejos, se celebró la decimotercera edición de la Concentración de Tractores Clásicos, con asistencia de varias joyas de la mítica marca gallega Barreiros. La celebración siguió por la tarde y remató con una verbena a cargo de los grupos Alba y Reflejos.

La Virgen de los Milagros festeja entre tractores clásicos en Xestoso | BERNABÉ/JAVIER LALÍN