Fiesta parroquial
La Virgen de los Milagros festeja entre tractores clásicos en Xestoso
La parroquia silledense de Xestoso celebró este domingo su fiesta en honor a la Virgen de los Milagros, con gran afluencia de público. Lo hizo con tres misas rezadas, y el fin de la novena, desde las diez de la mañana hasta el mediodía y con la solemne a la una de la tarde. La procesión marchó al ritmo del grupo de gaitas Pereiriños de Curantes, que animó la sesión vermú junto al grupo Alba. De forma paralela y como un atractivo más de los festejos, se celebró la decimotercera edición de la Concentración de Tractores Clásicos, con asistencia de varias joyas de la mítica marca gallega Barreiros. La celebración siguió por la tarde y remató con una verbena a cargo de los grupos Alba y Reflejos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
- Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador
- Miguel Ángel Lotina: «La de mi Celta es la plantilla más completa que he entrenado»
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- Investigan la muerte de un hombre de 47 años tras precipitarse de un quinto piso en Baiona
- El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove