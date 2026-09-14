Salimat Abanca promociona en Sevilla su 30º aniversario

El Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca) ha iniciado ya la promoción de su 30º aniversario, que celebrará del 3 al 6 de junio de 2027 en la Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda. El certamen participa estos días por primera vez como expositor en Auténtica Premium Food, feria de alimentación y bebidas que se celebra lunes y martes en Sevilla.

Salimat acude bajo el paraguas de la Xunta de Galicia, con un espacio propio dentro del stand de la Consellería do Mar. Hasta Sevilla se desplazó también un equipo de la FIG encabezado por su director, Ricardo Durán, con el objetivo de atender a los asistentes y mantener contactos con empresas y entidades presentes en el evento.

La participación forma parte de la estrategia comercial de Salimat para reforzar la captación de expositores de cara a una edición especialmente significativa por su trigésimo aniversario. Auténtica Premium Food reúne a firmas vinculadas a la gran distribución, el retail, el canal horeca y la alta gastronomía.

Récord de expositores en 2026

Salimat llegará a sus treinta ediciones después de cerrar este año con cifras récord. La convocatoria de 2026 reunió a 297 empresas y entidades como expositores directos, el mayor registro alcanzado hasta ahora.

También tuvieron un peso destacado los Encuentros Internacionales de Compradores, que propiciaron cerca de 1.200 reuniones de negocio. En ellas participaron 130 empresas, que mostraron sus productos a 31 importadores y distribuidores de quince países.

Entre los mercados representados figuraron Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda, México, Panamá, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y Honduras, que se incorporó por primera vez.

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Salimat se celebró este año conjuntamente con la 48ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, y ambos eventos alcanzaron una afluencia conjunta de 109.480 visitantes.