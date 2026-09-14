El PP de Rodeiro urge un plan de choque para reparar las infraestructuras municipales

El PP de Rodeiro lleva al pleno de este lunes (12 horas) una moción en la que insta al gobierno local de coalición a poner en marcha un plan de choque para que obras financiadas de forma íntegra por la Xunta o por la Diputación estén en perfectas condiciones. La portavoz de los populares, Cati Somoza, cita el pabellón, la calle B, las pistas de pádel y el parque do Río, en el que todos sus puentes tienen tablas sueltas y el «parche» con trozos de madera puede causar alguna caída entre sus usuarios.

Somoza recuerda que en la cubierta del polideportivo se invirtieron 200.000 euros. Sin embargo, hay filtraciones durante los tres últimos inviernos, por lo que en alguna ocasión hubo que suspender partidos y entrenamientos. La situación produjo incluso lesiones. El PP atribuye estas circunstancias «á irresponsabilidade do goberno á hora de acometer a obra, obrigándolle á empresa a facela de xeito exprés en apenas 15 días, cando o prazo de execución era de tres meses». Hasta la fecha, este pabellón acumula tres intervenciones «pero sen solucións efectivas».

En la calle B, la del colegio, la humanización acometida dejó tras de sí un badén de grandes dimensiones por el movimiento del hormigón y que resulta muy molesto para quienes transitan por esta rúa. Además, quedaron socavones «desde o primeiro momento», apunta Somoza, que añade que la calle A presenta una situación similar, con lomos de burro para calmar el tráfico como medida de seguridad, a la que no se suman otras iniciatvas como el pintado de los pasos de peatones o la mejora del pavimento.

Conos en la calle B. / Cedida

Sobre las pistas de pádel, «máis alá da fallida inauguración por parte de Unidade por Rodeiro, cunha grave discrepancia por parte do alcalde, José Luis Camiñas, e do PSOE, as obras de instalación da cuberta seguen sen acometerse máis dun ano despois, mentres a instalación segue pechada e deteriorándose polas inclemencias do tempo». El PP urge la inmediata colocación del techo. En este sentido, en la junta de gobierno local del 2 de septiembre el ejecutivo local aprueba el modificado del proyecto técnico para construir la pista de pádel exterior y cubrir tanto esta como la anterior pista. La intervención cuesta 172.367 euros, entre los 48.391 de la pista exterior y los 123.976 del elemento de cubrición. En abril de 2025, la Diputación concedió una ayuda de 89.223 euros para esa cubrición, de modo que los casi 26.600 restantes procederán de las arcas municipales, tal y como indica dicha junta.

Por último, el único partido de la oposición política de Rodeiro denuncia el mal estado del Parque do Río, con esas tablas rotas en las pasarelas y que suponen otro ejemplo más «de cómo gran parte das instalacións do casco urbano están a empeorar e a deteriorarse, ou ben por abandono ou ben pola habitual ineficaz execución das obras, polo que cremos que tras máis de tres anos de deterioro, chegou o momento de poñerlle remedio de xeito urxente», concluye la moción.

Cuenta general de 2025

No es la única que se debatirá en pleno. Desde el grupo de gobierno, se presenta una propuesta relativa "á defensa dos intereses do municipio" y con la que quieren reprobar la presunta actuación del presidente de la Diputación y excalde de Rodeiro, Luis López, en cuestiones como el vial de Oseira a Carboentes.

El orden del día del pleno incluye además la aprobación de la cuenta general de 2025 y la propuesta de designación de días festivos para el año que viene. En el presente ejercicio, fueron festivos locales el 15 de junio y el 8 de septiembre, por las celebraciones de San Antonio y la Virxe do Faro, respectivamente. Habrá, además, una dación de cuenta de la aprobación de expedientes de modificación de créditos y turno para ruegos y preguntas.