En mal estado
La policía acordona el puente y la fuente de la carballeira de A Estrada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Estrada
La Policía Local de A Estrada ha acordonado el puente y la parte superior de la fuente de la carballeira municipal de A Estrada. En el primer caso se debe al mal estado en el que se encuentra el puente de madera, con varias partes caídas. Cruzar el riachuelo por este punto era peligroso desde hace tiempo y finalmente se ha decidido cortar el paso. En cuanto a la fuente, el cordón policial se debe al estado de las maderas que hay en su parte superior. Dichas maderas se colocaron en su día para tapar dos agujeros. Parecía una solución temporal pero las maderas se quedaron ahí y, con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Ahora amenazan con romperse si alguien pisa sobre ellas.
- Una joven denuncia una agresión sexual en Vigo por parte de cinco hombres
- Nudistas en la playa de Barra increpan con aplausos a quienes utilizan el bañador
- Miguel Ángel Lotina: «La de mi Celta es la plantilla más completa que he entrenado»
- «Valoria B» y «Tumberry C», duelo de titanes en la ría de Aldán
- La isla de Ons pierde parte de su luz: adiós a Áurea Reiriz Otero, farera, percebeira, cantadora y pandeireteira
- Investigan la muerte de un hombre de 47 años tras precipitarse de un quinto piso en Baiona
- El tripulante detenido por la narcolancha de Portugal estaba escondido en las dunas de la playa
- Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove