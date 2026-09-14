La Policía Local de A Estrada ha acordonado el puente y la parte superior de la fuente de la carballeira municipal de A Estrada. En el primer caso se debe al mal estado en el que se encuentra el puente de madera, con varias partes caídas. Cruzar el riachuelo por este punto era peligroso desde hace tiempo y finalmente se ha decidido cortar el paso. En cuanto a la fuente, el cordón policial se debe al estado de las maderas que hay en su parte superior. Dichas maderas se colocaron en su día para tapar dos agujeros. Parecía una solución temporal pero las maderas se quedaron ahí y, con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Ahora amenazan con romperse si alguien pisa sobre ellas.

La policía acordona el puente y la fuente de la carballeira de A Estrada | L.D.