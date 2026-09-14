Historia e tradición
Moneixas, terra de devoción, gaiteiros e campaneiros
A recente festa do patrón, Santo Adrao, e da Virxe do Rosario da pé para percorrer a historia dunha parroquia marcada polos seus templos, a tradición musical dos Dezas e o obradoiro dos Campaneiros
A parroquia lalinense de Santo Adrao de Moneixas celebrou os días 5 e 6 deste mes festas dedicadas ao patrón e á Virxe do Rosario, con senllas misas solemnes, oficiadas polo sacerdote José Antonio Salgado Agromartín, e procesión coas dúas imaxes, que na xornada do domingo contou co acompañamento da Banda de Gaitas de Moneixas, que tamén ofreceu un concerto no campo da festa. O sábado, a orquestra Barceló, ademais de actuar na sesión vermú, amenizou a verbena co dúo Ritual.
Esta do Santo Adrao e a Virxe do Rosario non é a única festa que celebra a parroquia. Polo mes de decembro fáiselle festa á Santa Lucía, que ten capela na igrexa, coa imaxe nun retablo neoclásico e tivo no século XVII a súa confraría, segundo se refire no testamento do entón cura párroco Melchor García, datado en 1618 ante o xuíz meiriño da Terra de Deza, Gómez Oxea de Albán, que representaba ao Conde de Lemos. Este nobre, xunto co mosteiro de Aciveiro, acaparaba daquela o poder e os dereitos nesta e outras parroquias dezás. O sacerdote Melchor García, que chegou a estar á fronte da parroquia durante 42 anos, era nativo da casa grande de Vales en Gresande e pediu ser soterrado nun sepulcro situado no do coro da igrexa de Moneixas.
Igrexa monacal e santuario do Carme
Tamén se celebra en xullo a festa relixiosa na honra da Virxe do Carme, que aquí ten o seu santuario comunicado, a xeito de nave lateral, coa igrexa parroquial e que conta cunha imaxe da Nai de Deus en pedra, na fachada principal, obra de Vidal Payo e outra policromada no altar principal. O santuario foi fundado polo cura párroco Andrés Cagide Varela, quen rexeu a parroquia máis de medio século,e estivo vinculado ao máis célebre do Corpiño, que lle mandaba aos devotos que precisaban curar os males do corpo e da alma.
A igrexa, románica, do século XIII na súa orixe, conserva parte da súa fábrica neste estilo, destacando os capiteis finamente decorados e unha pía bautismal do mesmo estilo. Aos muros da igrexa e da reitoral foron parar varias métopas que decoraban o templo cando se reformou e ampliou no barroco do século XVIII, estilo no que tamén se construíu o fermoso retablo datado no ano 1739, polo cura e licenciado Pablo Verea de Aguiar, do pazo de Donfreán, que mandou facer o cruceiro procesional en 1763, outras obras na igrexa e as dúas capelas de Catasós. O retablo restaurouse en tempos recentes, poñendo ao descuberto pinturas murais do século XV que tamén ocultaba a cal nas paredes do presbiterio. Formando conxunto coa igrexa está a reitoral, pechada por un erguido valado e portalón, que no século XV foi mosteiro de monxas clarisas que se serviron da antiga igrexa, da horta e dos terreos lindeiros, pasando máis tarde a ser casa reitoral.
A Moneixas coñéceselle en Galicia polo célebre grupo de gaiteiros Os Dezas, que debutaron no ano 1927 na homenaxe ao ilustre aviador Loriga, e, logo de décadas levando a música tradicional por Galicia e fóra dela, ten continuidade nos nosos tempos coa Banda de Gaitas Os Dezas de Moneixas.
A familia Taboada, coñecida por Os Campaneiros, tivo aquí o seu obradoiro para fabricar campás e del saíron, entre outras, as do mosteiro de Oseira, da Encomenda de Beade, do santuario de Abades, da igrexa de Soutolongo e mesmo as da parroquial de Lalín e da capela do Monserrat de Donramiro. Ao parar a actividade en 1972, o obradoiro foi convertido en corte, pero fica a casa con grande cheminea, solaina e hórreo con eira lousada. Preto dela está o edificio da antiga escola, con notable escaleira e ampla galería con vidreiras.
Da casa Tulla de Outeiro, das mámoas do Cancelo no camiño do muíño do Feal, do curtidoiro dos Portas, do ilustre veciño Xesús Froiz, da taberna do Pachín que aínda funciona e doutros asuntos desta parroquia de Lalín, que anda polos 200 habitantes repartidos en dez lugares, xa temos versado noutras ocasións e desta o espazo que temos para o noso artigo non dá para máis.
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