Instalaciones municipales
El módulo multideporte de A Estrada encara su recta final
Los trabajos se centran ya en el interior de la instalación, con la apertura prevista antes de que finalice el año
El nuevo módulo cubierto multideporte de A Estrada, anexo a las pistas de atletismo, afronta ya su recta final. Después de completarse los principales trabajos exteriores, los operarios centran ahora sus esfuerzos en rematar los servicios y completar la dotación interior de una instalación que el Concello espera poner en funcionamiento antes de que termine el año.
La construcción, adjudicada a Coviastec por algo más de 1,8 millones de euros, comenzó en octubre de 2024, aunque el proyecto ya había sido impulsado y financiado durante el año anterior. Los primeros trabajos avanzaron a buen ritmo, pese a la dificultad de actuar sobre una parcela con un importante desnivel entre las pistas y los terrenos de la Agasp.
El edificio, de unos 3.470 metros cuadrados construidos, está diseñado precisamente para aprovechar esa diferencia de cotas y conectar ambos espacios. Contará con accesos desde los dos niveles y dispondrá de vestuarios, aseos, almacenes y gimnasio, además de espacios específicos para deportes de combate como judo, kárate y taekwondo.
La instalación incorporará también un módulo de atletismo cubierto, con zonas para pruebas de velocidad y vallas, salto de longitud y pértiga y un foso de arena. Permitirá así mantener entrenamientos y determinadas competiciones incluso cuando las condiciones meteorológicas impidan utilizar con normalidad las instalaciones exteriores.
La ejecución, sin embargo, ha estado marcada por los retrasos. En mayo de 2025 el Concello confiaba todavía en que los trabajos pudieran finalizar a finales de ese año, pero durante el verano se produjo una importante paralización. El principal problema estuvo relacionado con la espera de las grandes vigas de madera fabricadas a medida para la cubierta, que finalmente llegaron desde Noruega en noviembre. La demora obligó a ampliar el plazo de ejecución, inicialmente fijado en 14 meses.
Ahora, con el exterior prácticamente terminado, la obra afronta una fase decisiva centrada en los acabados, servicios y equipamiento interior. La previsión municipal es que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas antes de finalizar el año, poniendo fin a un proceso constructivo más largo de lo previsto.
La apertura es especialmente esperada por los colectivos deportivos de A Estrada. El Club Ximnasia A Estrada, Atletismo A Estrada, el Club Budoyama de Kárate y la Escola Deportiva Municipal de Taekwondo aguardan ya por el traslado de parte de su actividad a la nueva instalación. Para ellos, el módulo supone disponer de espacios concebidos específicamente para sus disciplinas y mejorar las condiciones actuales de entrenamiento.
Queda por ver cómo gestiona el Concello esta nueva instalación deportiva. La gestora de la piscina climatizada se está encargando del acceso a las pistas de atletismo pero este módulo necesitará una gestión mayor y los conserjes que se encargan del resto de instalaciones deportivas se encuentran a bastante distancia.
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