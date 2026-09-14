El módulo multideporte de A Estrada encara su recta final

El nuevo módulo cubierto multideporte de A Estrada, anexo a las pistas de atletismo, afronta ya su recta final. Después de completarse los principales trabajos exteriores, los operarios centran ahora sus esfuerzos en rematar los servicios y completar la dotación interior de una instalación que el Concello espera poner en funcionamiento antes de que termine el año.

La construcción, adjudicada a Coviastec por algo más de 1,8 millones de euros, comenzó en octubre de 2024, aunque el proyecto ya había sido impulsado y financiado durante el año anterior. Los primeros trabajos avanzaron a buen ritmo, pese a la dificultad de actuar sobre una parcela con un importante desnivel entre las pistas y los terrenos de la Agasp.

El edificio, de unos 3.470 metros cuadrados construidos, está diseñado precisamente para aprovechar esa diferencia de cotas y conectar ambos espacios. Contará con accesos desde los dos niveles y dispondrá de vestuarios, aseos, almacenes y gimnasio, además de espacios específicos para deportes de combate como judo, kárate y taekwondo.

La instalación incorporará también un módulo de atletismo cubierto, con zonas para pruebas de velocidad y vallas, salto de longitud y pértiga y un foso de arena. Permitirá así mantener entrenamientos y determinadas competiciones incluso cuando las condiciones meteorológicas impidan utilizar con normalidad las instalaciones exteriores.

La otra parte del módulo, hacia la Agasp, desde donde se podrá entrar al primer piso. | L.D.

La ejecución, sin embargo, ha estado marcada por los retrasos. En mayo de 2025 el Concello confiaba todavía en que los trabajos pudieran finalizar a finales de ese año, pero durante el verano se produjo una importante paralización. El principal problema estuvo relacionado con la espera de las grandes vigas de madera fabricadas a medida para la cubierta, que finalmente llegaron desde Noruega en noviembre. La demora obligó a ampliar el plazo de ejecución, inicialmente fijado en 14 meses.

Ahora, con el exterior prácticamente terminado, la obra afronta una fase decisiva centrada en los acabados, servicios y equipamiento interior. La previsión municipal es que el nuevo espacio pueda abrir sus puertas antes de finalizar el año, poniendo fin a un proceso constructivo más largo de lo previsto.

La apertura es especialmente esperada por los colectivos deportivos de A Estrada. El Club Ximnasia A Estrada, Atletismo A Estrada, el Club Budoyama de Kárate y la Escola Deportiva Municipal de Taekwondo aguardan ya por el traslado de parte de su actividad a la nueva instalación. Para ellos, el módulo supone disponer de espacios concebidos específicamente para sus disciplinas y mejorar las condiciones actuales de entrenamiento.

Noticias relacionadas

Queda por ver cómo gestiona el Concello esta nueva instalación deportiva. La gestora de la piscina climatizada se está encargando del acceso a las pistas de atletismo pero este módulo necesitará una gestión mayor y los conserjes que se encargan del resto de instalaciones deportivas se encuentran a bastante distancia.