El estradense que convierte sus obsesiones en arte

Miguel Balinho Vázquez, Micho en el mundo artístico, lleva años buscando su lenguaje entre materiales y disciplinas diferentes. Piedra, madera, metal, joyería, escultura y pintura forman parte de un recorrido cuyo denominador común es la necesidad de crear. Ahora esa búsqueda desemboca en ‘Nu’, la exposición que desde el 21 de septiembre presentará en la Sala Abanca de A Estrada.

Su relación con el arte comenzó de niño. Cuando llegó el momento de escoger su formación, optó por el Bacharelato de Artes y después amplió conocimientos en disciplinas como la cantería, la escultura y la joyería. “A miña formación foi en cantería, foi en xoiería, escultura… Estiven un par de anos nas artes en Pontevedra”, explica.

Entre esos aprendizajes está su paso por la Escola de Cantería de Poio, vinculada durante décadas a la Deputación de Pontevedra y transferida a la Xunta en 2023. Baliño ha trabajado con piedra, madera y metal. Sin embargo, el coste de los materiales condiciona qué técnicas puede mantener. La plata, explica, se ha encarecido y ha tenido que dejar parcialmente de lado ese campo. La pintura, en cambio, resulta más accesible y le permite continuar creando.

Piedra, madera, metal y acrílico forman un recorrido artístico sin fronteras entre disciplinas

Ese carácter multidisciplinar también explica su rechazo a las etiquetas. Se considera artista, aunque no le entusiasma demasiado definirse así. “Non me gusta moito denominarme como artista… Pero si, son bastante polifacético”, señala.

El cuerpo como territorio

En ‘Nu’, esa libertad se concentra principalmente en la figura humana. La muestra reúne entre cuarenta y cincuenta piezas. La mayor parte son desnudos, acompañados de manos, rostros y otras composiciones más vibrantes. Prácticamente toda la colección está realizada con acrílico, una técnica que se ha convertido en la herramienta principal de una exposición construida desde la imaginación.

Los cuerpos no proceden de modelos concretos. Son figuras inventadas, poses que nacen de su propia cabeza y que le permiten explorar el cuerpo humano. El desnudo también le sirve para practicar, especialmente con las manos, una de las partes que más le interesa trabajar. Pero encuentra en esa elección una lectura que va más allá de la representación del cuerpo. “Desnudarte fronte ao público, abrirte un pouco, mostrar como es por dentro”, explica.

El desnudo se convierte en una forma de mostrar también su mundo interior

Ahí aparece una de las claves de ‘Nu’: mostrar cuerpos imaginados también implica mostrar algo de quien los pinta. La exposición funciona así como una aproximación a un lenguaje que Micho todavía considera abierto y en evolución.

Pintar porque puede

Su actual dedicación a la pintura responde también a una cuestión práctica. Crear con piedra, metal o joyería requiere materiales y recursos que no siempre están a su alcance. La pintura le ofrece una posibilidad más económica de continuar experimentando. Eso no significa que haya abandonado las demás disciplinas. Algunas esculturas formarán parte de la exposición y también pondrá a la venta piezas de joyería.

Esta pasada primavera ya mostró parte de ese trabajo en Chantada, donde presentó ‘Caldo con churros’. Allí pudo vivir la experiencia con cierta distancia respecto a su entorno habitual. En A Estrada sabe que será distinto: aquí estarán sus vecinos, amigos y personas que lo conocen desde hace años.

La vuelta a A Estrada llega después de haber recorrido distintos caminos artísticos y de haber encontrado en la pintura el medio en el que actualmente se siente más cómodo. Su intención es continuar trabajando con desnudos, rostros y manos, pero también conservar la libertad que considera esencial para seguir avanzando. “Gústame ter a liberdade de pintar o que quero”, resume.

Las obras de ‘Nu’ estarán a la venta, junto a algunas piezas de joyería y esculturas. Micho continúa explorando las posibilidades de la creación.