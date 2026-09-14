La hamburguesa que reina en la Fórmula 1

Tres días de intenso trabajo y alrededor de 1.900 mini hamburguesas servidas en una de las zonas más exclusivas del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Así ha sido la última experiencia de Gonzalo Pose, el estradense responsable de Argentinos Burguer y de los establecimientos Flaco, en Santiago y San Vicente, junto a su pareja Vanesa García.

El escenario fue el Club 51, una terraza privada situada a unos 30 metros de la línea de meta y cuyo acceso rondaba los 5.000 euros por persona. Allí, en medio de un exclusivo cóctel gastronómico, Gonzalo y su equipo se encargaron de la estación de hamburguesas, compartiendo espacio con propuestas de sushi, arroces, pulpo y otros productos y con cocineros de reconocido prestigio, incluidos profesionales vinculados a restaurantes con estrellas Michelin.

La invitación llegó de la mano de Miguel Vidal, un chef de A Coruña que conoce el trabajo de Gonzalo y es especialmente aficionado a A «Madrineta», una de sus hamburguesas más reconocidas y premiadas. Cuando Vidal consiguió la concesión para organizar el espacio gastronómico, tuvo claro que quería contar con las hamburguesas del estradense. La presencia gallega fue además protagonista. «Éramos un grupo grande de gallegos», explica Gonzalo, que compartió las dos plantas de la terraza con otros profesionales de Galicia. «Estábamos en Madrid pero allí había un montón de cocineros hablando entre ellos en gallego», relata.

Mientras trabajaban, los monoplazas pasaban prácticamente al lado. No podían verlos desde el segundo piso, pero sí escuchar el rugido de los coches al pasar a escasos metros de la terraza.

Más allá del cansancio acumulado, Gonzalo se queda con una experiencia que considera «increíble» y, sobre todo, con el significado de haber sido invitado a un acontecimiento de este nivel. En una zona en la que estaban presentes grandes chefs y profesionales de la alta gastronomía, sus hamburguesas tuvieron también su espacio.

Para él, que algunos de esos cocineros incluso se acerquen a comer a sus establecimientos supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años. Una trayectoria que comenzó en A Estrada, en una pequeña hamburguesería, y que ha ido creciendo a base de reconocimientos y de una apuesta por convertir la hamburguesa en una propuesta gastronómica con identidad propia.

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Ahora, la participación en el Gran Premio de Madrid suma un nuevo capítulo a ese recorrido: el de un especialista en hamburguesas surgido de una localidad pequeña que acaba llevando su producto hasta una de las terrazas VIP más exclusivas de la Fórmula 1.