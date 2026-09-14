Demografía municipal
Forcarei pierde 79 habitantes y solo aumenta una de sus trece parroquias
Castrelo suma siete vecinos y Santa Mariña de Presqueiras mantiene sus 122 | Los núcleos de la capital y Soutelo bajan a 459 y 391 empadronados
El retroceso demográfico se extiende por prácticamente todo Forcarei. Los últimos datos del Nomenclátor sitúan al municipio en 3.065 habitantes, 79 menos que los 3.144 del año anterior, y dejan pérdidas de población en once de sus trece parroquias. Solo Castrelo consigue mejorar sus cifras, mientras que Santa Mariña de Presqueiras permanece sin cambios.
La mayor caída corresponde a la parroquia de Forcarei, que pierde 24 vecinos y baja de 762 a 738. Le siguen A Magdalena y San Miguel de Presqueiras, con diez menos cada una, hasta 503 y 138 habitantes, respectivamente. Dúas Igrexas cede ocho y se queda en 259; Meavía y Millerada pierden siete cada una, con 175 y 330; Pereira baja seis, hasta 110; Quintillán cinco, hasta 138; Pardesoa cuatro, hasta 146; Aciveiro tres, hasta 240; y Ventoxo dos, hasta 82.
La única excepción es Castrelo, que incorpora siete habitantes y pasa de 77 a 84. Por su parte, Santa Mariña de Presqueiras repite exactamente los 122 del ejercicio anterior. Forcarei, con 738 habitantes, y A Magdalena, con 503, continúan siendo las dos únicas parroquias que superan el medio millar, seguidas a distancia por Millerada, con 330, y Dúas Igrexas, con 259.
El descenso también se deja sentir con claridad en los dos principales núcleos del municipio. Forcarei pierde quince habitantes, al pasar de 474 a 459, mientras que Soutelo recorta catorce, de 405 a 391. Entre ambos concentran 29 de los 79 vecinos que pierde el conjunto municipal. Siguen siendo, además, los únicos núcleos forcaricenses que rebasan el centenar de habitantes. A continuación aparecen Loureiro, con 76; Cachafeiro, con 69; y Sanguñedo, con 62.
Entre los núcleos rurales, además de las caídas de Forcarei y Soutelo, sobresalen las de Cachafeiro, A Igrexa de Dúas Igrexas y Guisande, que pierden siete habitantes cada uno. En sentido contrario, Murada, Sanguñedo y Alfonsín suman cuatro vecinos cada uno.
El Nomenclátor contabiliza 32 núcleos con menos de diez habitantes. Y tres continúan sin población empadronada: Ameixeiras, Pereira y Regotraveso.
Población por lugares en 2025
Aciveiro (240, 3 habitantes menos que en 2024). Andón (45), Cotiño (9), Filloi (43), Forno (15), Masgalán de Abaixo (18), Masgalán de Arriba (37), Noveliza (8), Pardellas (5), Reigosa (7), Rochela (8), Taboadelo (18), Vilaverde (23), Cruz (4).
Castrelo (84, +7). Baladelo (15), Barciela (3), Lerce (6), Liñares (30), Mámoa (6), Murada (16), Vieiro (2), Cotoacibeiro (6).
Dúas Igrexas (259, -8). Córneas (32), Igrexa (38), Loureiro (76), Quintelas (24), Rabadeiras (56), Valiñas (33).
Forcarei (738, -24). Cabanas (20), Cachafeiro (69), Carballeira (12), Covas (46), Espindo (16), Forcarei (459), Gaxín (14), Salgueiro (4), Pontefreixeira (19), Casanova (7), Casetas (9), Chamosa (39), Ponte (24).
A Magdalena (503, -10). Ameixeiras (0), Codesás (5), Graña (10), Magdalena (28), San Xusto (1), Sanguñedo (62), Soutelo (391), Ventosela (6).
Meavía (175, -7). Barrio (39), Campos (16), Cruceiro (14), Espiñeiros (17), Igrexa (18), Rúa (10), Serrao (11), Umia (30), Valadares (20).
Millerada (330, -7). Acebedo (35), Berrozo (48), Canivelas (6), Fixó (37), Garellas (24), Grela (25), Igrexa (16), Malburgo (28), Portela (20), Porto (9), Quintelas (11), Vilar (37), Vilariño (34).
Pardesoa (146, -4). Fixó (3), Pardesoa (49), Portela de Lamas (19), Pousada (34), San Marcos (23), Sixto (18).
Pereira (110, -6). Alende (8), Castro (30), Muras (27), Nercellas (22), Pereira (0), San Bartolomé (8), Valiñaxemia (11), Moscavide (4).
Presqueiras, San Miguel (138, -10). Barro (11), Guisande (52), Morgade (32), Outeiro (32), San Miguel (21).
Presqueiras, Santa Mariña (122, igual que en 2024). Alfonsín (43), Cernadelo (9), Devesa de Abaixo (35), Devesa de Arriba (19), Fontegrande (2), Penalba (6), Ratel (8), Regotraveso (0).
Quintillán (138, -5). Graña de Cabanelas (25), Graña de Umia (38), Levoso (5), Quintillán (33), Rozados (37).
Ventoxo (82, -2). Fontenla (7), Ventoxo (45), Vilapouca (30).
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