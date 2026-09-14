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Donramiro culmina cuatro días de fiesta con cenas en familia

Las celebraciones concluyen hoy con las pujas de carne y una verbena con Saudade y Solara

Procesión con la imagen de la Virgen de Montserrat.

Procesión con la imagen de la Virgen de Montserrat. / Bernabé/Javier Lalín

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

Donramiro volvió a reunir este domingo a vecinos y familias en torno a la Virgen de Montserrat, en la jornada central de unas fiestas que desde el viernes llenan de música y ambiente esta parroquia lalinense.

Actuación de la Banda de Vilatuxe junto a la capilla. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Actuación de la Banda de Vilatuxe junto a la capilla. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La mañana comenzó con los pasacalles del grupo de gaitas Repenicando y tuvo su momento principal a las 13:00 horas, con la tradicional procesión de la imagen desde la iglesia parroquial hasta la capilla. Allí se celebró posteriormente la misa solemne, manteniendo una estampa que se repite cada septiembre y que constituye uno de los actos más arraigados de las fiestas de Donramiro. La celebración religiosa dio paso a la sesión vermú, este año a cargo de la Banda de Música de Vilatuxe.

La música continuó por la tarde, a cargo de DJ Smile y, posteriormente, de la charanga Aires de Broña. La orquesta Gran Parada tomó el relevo al caer la noche para cerrar el domingo.

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Donramiro afronta hoy lunes la última jornada de un programa que conserva otra de sus costumbres más tradicionales: las comidas y las cenas en familia o en pandilla al abrigo de la carballeira. A las 11 horas se celebrará la misa de novena y, a las 13, la solemne, seguida de las pujas de carne. A continuación, Pachi Show animará la sesión vermú. Ya por la noche, desde las diez, las orquestas Saudade y Solara pondrán el broche a cuatro días de celebraciones en honor a la Virgen de Montserrat.

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