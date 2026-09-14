Destrozan la escultura de Paco Lareo en el parque en su honor en Lalín

La obra 'As Tres Gracias', autoría el artista de Piloño Paco Lareo, fue vandalizada en el parque que lleva su nombre en Lalín. La creación, compuesta por tres piezas de metal y piedra, fue colocada encima de una base pétrea del bautizado como Parque do Pintor Paco Lareo en la zona de Penatoares, al lado de la antigua Casa da Xuventude, luego denominada como Espazo Xove.

La escultura, donada por la fundación del artista fallecido en 2012 a los 74 años, se estrenó con motivo de la inauguración del parque, en marzo de 2024. Está localizada en la entrada del espacio público, enfrente al colegio Scientia Lalín. El acuerdo de cesión de la pieza al Concello de Lalín establece que si este parque sufre algún cambio de uso, destino o nombre, o por alguna causa decide retirar esta pieza escultórica, se compromete a devolverla a la sede de la citada fundación A Solaina de Piloño.